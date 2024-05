Teaser per Nightmares and Daydreams, serie fanta-horror irrazionale di Joko Anwar (per Netflix)

Il regista indonesiano Joko Anwar (Satan’s Slaves, Impetigore), noto a livello internazionale per il suo stile elegante e cruento, sta per tornare sulle scene con Nightmares and Daydreams, serie antologica soprannaturale che debutterà su Netflix in estate.

Questa la trama ufficiale:

Racconta di persone comuni che si imbattono in strani fenomeni che potrebbero essere la chiave della risposta sull’origine del nostro mondo e sull’imminente minaccia che presto dovremo affrontare.

Personaggi e trame si intrecciano come i pezzi di un puzzle. E il quadro generale sarà sorprendente.

Lao swho, composta da 7 episodi, presenterà una storia diversa e nuovi attori ogni volta, prima di arrivare alla grande resa dei conti nel finale.

Ario Bayu, Lukman Sardi, Yoga Pratama, Fachri Albar, Marissa Anita e Sita Nursanti sono tra i protagonisti.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di , che arriverà su Netflix il 14 giugno, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

