The boys, stagione 4: la recensione degli episodi della serie coi Supes (su Prime Video)

Ogni giorno che passa, mentre nuovi franchise emergono dall’industria dell’intrattenimento mainstream americana, una frase di Jonathan Nolan diventa sempre più attuale: “O muori da eroe, o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo”.

Quando The Boys ha avuto inizio, il sottogenere dei supereroi era al suo apice, con qualsiasi cinecomic che raggiungeva facilmente il miliardo di dollari di incasso. Uno show televisivo che satireggiasse questa tendenza era pertanto rinfrescante – ed esilarante.

La serie creata da Eric Kripke partendo dall’oltraggioso fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson ha fatto presa sul pubblico durante l’era presidenziale di Donald Trump, scatenando sia i fan che la critica. Arrivata alla quarta stagione, The Boys sembra però ora essere diventata ciò che un tempo prendeva in giro, perdendo nel frattempo per strada il suo smalto originario.

La quarta stagione di The Boys riprende da dove si era conclusa l’ultima. Victoria Neuman (Claudia Doumit), ora vicepresidente eletto, spinge per una legge anti-supereroi. Butcher (Karl Urban), che soffre degli effetti collaterali della Temp V, guida la squadra contro Patriota (Antony Starr) e la Neuman. La CIA li appoggia, mentre la Mallory (Laila Robins) e Singer (Jim Beaver) vogliono impedire che un Supe che fa esplodere teste arrivi alla Casa Bianca.

Annie (Erin Moriarty), abbandonata la sua immagine pubblica di supereroina, si unisce agli Starlighters, un gruppo di attivisti. La vita sentimentale di Frenchie (Tomer Capone) fa emergere i peccati del passato, rispecchiati dall’arco di Kimiko (Karen Fukuhara). MM (Laz Alonso) lotta con i problemi familiari e le responsabilità della squadra. Hughie (Jack Quaid) affronta le sue sfide personali.

Patriota è indagato per aver ucciso un uomo in pieno giorno e affronta la situazione senza qualcuno che lo consigli. Tenta anche di trasformare Ryan (Cameron Crovetti) in un maniaco genocida, mentre affronta contemporaneamente una crisi d’identità. Per bilanciare i Sette, recluta Sorella Sage, la persona più intelligente del mondo, e Firecracker, forse il supereroe più stupido di tutti. Intanto, la Vought Tower affronta le conseguenze di questi cambiamenti.

Diciamolo subito. La quarta stagione di The Boys è afflitta da problemi abbastanza evidenti. I suoi commenti sul sottogenere dei supereroi suonano infatti stantii e pure un po’ ipocriti. Le battute sui progetti ‘infiniti’ del Marvel Cinematic Universe sono divertenti, ma può lo show prendersene davvero gioco mentre costruisce il proprio personale universo cinematografico con una serie animata e uno spin-off?

Può criticare i crossover e l’ ‘obbligo di visione’ degli eventi principali mentre si aspetta che i suoi fan facciano esattamente la stessa cosa?

Il commento politico rimane fermo al 2021, ancora incentrato sull’ascesa della supremazia bianca, senza affrontare i passi falsi di quel governo, le cui ripercussioni sono state globali.

E i ribelli anti-establishment che collaborano con la CIA, beh, appaiono quanto meno falsi. L’introduzione di un virus che uccide i Supe, già accennato in Gen V, avrebbe potuto invece scatenare un parallelo con la pandemia da COVID-19, ma non viene esplorata oltre dalla sceneggiatura.

Gli archi narrativi dei personaggi sono numerosi ma poco coinvolgenti, e l’ottica di mettere una donna nera a capo di una rivolta fascistoide è abbastanza discutibile.

Anche in ritmo della quarta stagione di The Boys è da rivedere. I primi tre episodi sono lentissimi a carburare e la situazione si riprende solo a intermittenza dopo il quarto. Ciò solleva una domanda: lo show di Prime Video ha forse esaurito le idee creative, o siamo noi a esserci desensibilizzati? Probabilmente, la risposta sta nel mezzo.

Eric Kripke e il suo talentuoso team hanno creato scene diaboliche in passato e hanno cercato di sfruttare il rating R in questa nuova stagione, ma l’impatto si perde perché le scene scioccanti non durano a lungo. Il momento più assurdo, una lobotomia, spicca perché dura va avanti per qualche minuto; gli altri sono fugaci e dimenticabili.

Le scene di combattimento, un problema delle stagioni precedenti e di Gen V, rimangono irrisolte. Inoltre, i titoli di testa, che in precedenza avevano colpito nel segno, ora somigliano a un ripiego dell’ultimo momento. Sembra quasi che nessuno fosse entusiasta di realizzare questa stagione, come se fossero obbligati a continuare perché si tratta del franchise più redditizio di Prime Video.

Il cast, con l’eccezione di Tomer Capone (le cui inclinazioni politiche potrebbero influenzare il vostro gradimento), è solido. Tuttavia, le buone interpretazioni non sono necessariamente memorabili. Come gli attori della Marvel che hanno interpretato i loro ruoli per tanto tempo senza mai mettersi veramente alla prova, i protagonisti di The Boys paiono bloccati nella routine.

I registi e gli sceneggiatori degli episodi, riluttanti a sistemare ciò che non è rotto, hanno optato per non dare agli attori nuove sfide, dando così vita a performance ripetitive.

In questa stagione mancano allora momenti attoriali clamorosi, in netto contrasto con le precedenti, e con la quinta inevitabile, dovranno fare tutti quanti un passetto in più per garantire che il cast venga valorizzato.

Le prime tre stagioni di The Boys hanno mantenuto una qualità elevatissima, con immagini e commenti politici azzeccati. Le crepe hanno cominciato ad apparire con Gen V, che è sembrata un tentativo di sfruttare il traino della serie madre.

Qui è scattato un campanello d’allarme, segnalando la necessità di idee nuove, o di una chiusura. Secondo Eric Kripke, si starebbe proprio optando per quest’ultima possibilità.

Un tempo – i più anzianotti lo ricorderanno – le serie duravano 10/15 stagioni di almeno 20 episodi ciascuna. Eric Kripke, che ha creato Supernatural, lo dovrebbe sapere bene. È quindi assai strano che oggi la stragrande maggioranza degli show esaurisca la propria carica prima di raggiungere la doppia cifra.

Il nostro mondo iper-connesso sta forse diventando così folle che le narrazioni non riescono a tenerne il passo, oppure gli autori stanno perdendo il loro smalto a causa dell’ingerenza degli Studi e del distacco dalla realtà? A voi lettori questa riflessione.

Di seguito – sulle note di Quantum Theory di Jarvis Cocker – trovate il full trailer internazionale della quarta stagione di The Boys, che partirà coi primi tre episodi il 13 giugno:

