The One Piece: Netflix annuncia la serie anime remake dell’opera di Oda

Netflix ha annunciato a sorpresa The One Piece, un nuovo adattamento animato della popolare serie manga fanta-piratesca creata da Eiichiro Oda ormai 25 anni fa.

Il progetto è descritto come “un nuovo adattamento anime a partire dall’iconica saga del Mare Orientale / East Blue“.

Netflix sta evidentemente cercando di continuare a sfruttare il successo della recente serie live action di One Piece (la recensione della prima stagione), e si farà aiutare nel compito da WIT Studio, noto per il suo lavoro su anime di successo come SPY x FAMILY e L’attacco dei giganti, Shueisha, Fuji Television Network e Toei Animation Co.

Il comitato di produzione di One Piece – composto da rappresentanti di Shueisha, Fuji Television Network e Toei Animation Co. – ha rilasciato una dichiarazione congiunta in cui si afferma che

One Piece sarà diverso dalla serie anime televisiva, offrendo un’esperienza nuova ma familiare, utilizzando una tecnologia visiva all’avanguardia per reimmaginare le avventure di Luffy attraverso l’amata saga del Mare Orientale / East Blue”.

In attesa di sviluppi, di seguito trovate il video annuncio del remake di One Piece:

Fonte: Netflix