Trailer per Blood of Zeus, stagione 2: Ade brama il trono dall’oscurità degli Inferi

A ben quattro anni dalla prima, Netflix ha diffuso oggi a sorpresa il trailer della seconda stagione di Blood of Zeus (precedentemente nota come Gods & Heroes), serie animata originale di stampo fanta-storico per un pubblico adulto che è stata creata – assieme ai Powerhouse Animation Studios – e scritta da Charley e Vlas Parlapanides (Castlevania).

Questa la trama ufficiale:

Dopo la morte di Zeus, si crea un vuoto di potere tra gli dei, lasciando Erone, il semidio figlio di Zeus, in difficoltà nel trovare il suo posto nel mondo. È tormentato dalla perdita e sente in sogno un misterioso ritornello che lo spinge a salvare suo fratello Seraphim, che sta soffrendo gli orrori dell’Oltretomba.

All’insaputa di Erone, Ade sta però cercando di arruolare Seraphim perché lo aiuti ad assicurarsi il trono vacante di Zeus e a salvare la sua famiglia dalle sofferenze di cui soffre da tempo.

Il cast di doppiatori originali dello show comprende Derek Phillips nel ruolo di Erone, Jason O’Mara come Zeus/Elias, Claudia Christian come Hera, Elias Toufexis come Seraphim, Mamie Gummer come Electra, Chris Diamantopoulos come Evios e Poseidon, Jessica Henwick come Alexia, Melina Kanakaredes come Arianna e Matthew Mercer come Hermes.

A loro si aggiungono Adetokumboh M’Cormack nei panni di Kofi, Adam Croasdell come Apollo ed Efesto, Danny Jacobs come Re Periandro e Re Acrisio, Matt Lowe come Ares, Jennifer Hale come Artemide e Clotho, Fred Tatasciore come Ade, David Shaughnessy come Chirone e Dioniso e Vanessa Marshall come la sorella di Arianna.

Di seguito trovate il trailer internazionale della seconda stagione di Blood of Zeus, che debutterà il 9 maggio, che ci dà assaggio di quello che vedremo nei nuovi episodi:

