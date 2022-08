Trailer per l’episodio bonus di The Sandman, in due parti (una animata!)

A un paio di settimane dalla messa a catalogo della prima stagione (la recensione), Netflix ha diffuso oggi a sorpresa il trailer – e contestualmente messo a catalogo – di un episodio ‘bonus’ della serie The Sandman.

Questo 11° episodio – diviso in due parti – presenta le storie di Il sogno di mille gatti (A Dream of A Thousand Cats), che è animato, e Calliope.

Questi i protagonisti:

Tom Sturridge nel ruolo di “Sogno”

Il cast di doppiatori di Il sogno di mille gatti include:

Sandra Oh come “Il profeta”

Rosie Day come “The Tabby Kitten”

David Gyasi come “Il gatto grigio”

Joe Lycett come “Il gatto nero”

Neil Gaiman nel ruolo di “Crow/Skull Bird”

James McAvoy nel ruolo dell'”uomo dai capelli d’oro”

David Tennant come “Don” e Georgia Tennant come “Laura Lynn”

Michael Sheen come “Paul” e Anna Lundberg come “Marion”

Nonso Anozie come “Wyvern”

Diane Morgan come “Grifone”

Tom Wu come “Ippogrifo”

Il cast di attori in carne e ossa di Calliope include:

Melissanthi Mahut nel ruolo di “Calliope”

Arthur Darvill nel ruolo di “Richard Madoc”

Nina Wadia come “Fate Mother”

Souad Faress come “Fate Crone”

Dinita Gohil nel ruolo di “Fate Maiden”

Kevin Harvey nel ruolo di “Larry”

Amita Suman come “Nora”

Derek Jacobi nel ruolo di “Erasmus Fry”

Di seguito trovate il trailer internazionale dell’episodio 11 di The Sandman, nel catalogo di Netflix ldal 19 agosto:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube