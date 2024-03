1 marzo 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 1 marzo 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Lionsgate ha diffuso il poster e il primo trailer di The Strangers: Chapter 1, primo segmento di una nuova trilogia che è stato diretto da Renny Harlin e vede protagonisti Madelaine Petsch e Froy Gutierrez —> i dettagli

– Disney ha diffuso la prima immagine e la trama del film TRON: Ares, terzo capitolo della saga iniziata nel 1982 che vede protagonisti Jared Leto e Gillian Anderson ed è stato diretto da Joachim Rønning —> i dettagli

– Dwayne Johnson ora detiene legalmente i diritti sul suo nome d’arte, “The Rock”, così come di un sacco di altri soprannomi e slogan dei suoi epici giorni da lottatore di wrestling. Tutto questo è stato reso possibile da un documento depositato alla SEC da TKO, la società madre della WWE.

L’elenco completo include: “Jabroni,” “Candy Ass,” “If you smell what The Rock is cooking,” “Rocky Maivia,” “Roody Poo,” “The Samoan Sensation,” “The Great One,” “Team Corporate,” “The People’s Elbow,” “The Blue Chipper,” “Blue Hell,” “Rockpocalypse,” “Project Rock,” “Rock Nation,” “The Nation,” “The Brahma Bull,” “The People’s Champion,” “Know Your Role and Shut Your Mouth,” “Team Bring It,” “The Rock Just Bring It,” “Rock Bottom,” “Finally, The Rock has come back to …,” “It doesn’t matter what…,” “The millions… (and millions)” e “The most electrifying man in sports and entertainment.”

L’attore è entrato a far parte del consiglio di amministrazione della WWE e l’accordo da lui stipulato include anche un premio in azioni e garantisce alla WWE il diritto di utilizzare parte di queste proprietà intellettuali per dieci anni. Durante tale periodo, lui non potrà concedere in licenza tali proprietà intellettuali a nessun concorrente.

