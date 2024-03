Trailer per The Strangers: Chapter 1, prima parte di uno nuova trilogia

Titolo originale : The Strangers: Chapter 1 , uscita : 17-05-2024. Budget : $25,000,000. Regista : Renny Harlin.

Lionsgate ha appena diffuso il poster e il primo trailer di The Strangers: Chapter 1, primo segmento di una nuova trilogia ispirata dal piccolo classico dell’orrore diretto da Bryan Bertino nel lontano 2008.

In cabina di regia c’è Renny Harlin (Cliffhanger, Die Hard 2), mentre la sceneggiatura è opera di Alan R. Cohen e Alan Freedland (The Freak Brothers, Due Date).

Questa la trama ufficiale:

Dopo che la loro macchina ha avuto un guasto, una coppia (Madelaine Petsch e Froy Gutierrez) che sta attraversando il paese per iniziare una nuova vita nella regione del Pacifico nordoccidentale è costretta a trascorrere la notte in un’appartata casetta in affitto, dove vengono terrorizzati dal tramonto all’alba da tre sconosciuti mascherati.

In precedenza, Ronny Harlin aveva commentato:

L’idea di non fare un remake o un reboot ma di realizzare una trilogia basata sul film originale … ho pensato che fosse un’opportunità incredibile. La trilogia esplorerà cosa succede alle vittime di questo tipo di violenza e chi ne sono gli autori. Da dove vengono e perché si comportano così?

In attesa della controparte italiana, di seguito – sulle note di Trouble dei Cage the Elephant – trovate il trailer internazionale di The Strangers: Chapter 1, la cui uscita nei cinema americani è fissata al 17 maggio:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube