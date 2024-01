10 gennaio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 10 gennaio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

– HBO ha diffuso il poster e il trailer di The Walking Dead: The Ones Who Live, spinoff in 6 episodi della serie madre che riporterà in vita gli amati Andrew Lincoln (Rick Grimes) e Danai Gurira (Michonne) —> i dettagli

– La Warner Bros. sta sviluppando un nuovo reboot del classico dell’horror The Blob, che sarà scritto e diretto dal regista di Hellraiser 2022 e The Night House David Bruckner. Questo sarà il quarto film sul Fluido mortale ad essere realizzato dal 1958.

– HBO ha diffuso il trailer della stagione 2 della serie Tokyo Vice, che vede il ritorno di Ansel Elgort nei panni del protagonista Jake Adelstein, al centro dell’omonimo romanzo. Tra le new entry troveremo Shoko Nagata (Miki Maya) e Naoki Hayama (Yosuke Kubozuka). Il debutto negli USA è fissato per febbraio.

Il trailer internazionale:

