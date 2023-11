14 novembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 14 novembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– È passato circa un anno da quando è stato annunciato che Sydney Sweeney avrebbe dovuto essere protagonista – e produttrice – di un remake di Barbarella, cinecomic ante litteram del 1968 con Jane Fonda. Ebbene, è di oggi la notizia che Edgar Wright sarebbe in trattative per dirigere il film. Al momento, non ci sono altre informazioni.

– Pare proprio che Captain America: Brave New World sarà sottoposto ad ampi reshooting che coinvolgeranno diverse scene importanti. Queste informazioni provengono da Jeff Sneider di The Hot Mic, secondo il quale i rimaneggiamenti sarebbero stati effettuati dopo i risultati negativi dei test di screening.

Le nuove riprese sono previste tra gennaio e maggio 2024 e si dice anche che ben tre sequenze “importanti” già girate saranno tagliate dal film e sostituite.

Anthony Mackie torna a vestire i panni di Sam Wilson, che ora è Captain America, ed è affiancato da Harrison Ford nel ruolo di Thaddeus Ross, che nella storia è il presidente degli Stati Uniti. Julius Onah (The Cloverfield Paradox) è in regia, mentre la sceneggiatura è di Dalan Musson e Malcolm Spellman. L’uscita è fissata al 14 febbraio 2025.

– Starz sta ufficialmente portando avanti la serie sequel di Spartacus, sviluppata dal creatore del franchise Steven S. DeKnight, che sta scrivendo anche personalmente il progetto, che si intitola Spartacus: House of Ashur. Tra i protagonisti ritroveremo Nick Tarabay, che riprenderà il suo ruolo – appunto – di Ashur.

Spartacus: House of Ashur si domanderà cosa sarebbe successo se Ashur non fosse morto sul Vesuvio alla fine di Spartacus – La vendetta e se gli fosse stata donata la scuola per gladiatori che un tempo era di proprietà di Batiato, in cambio dell’aiuto fornito ai romani per uccidere Spartacus e porre fine alla ribellione degli schiavi.

– Prime Video ha svelato il primo trailer di Noi siamo leggenda, serie di supereroi tutta italiana prodotta da Rai Fiction e Fabula Pictures che è stata diretta da Carmine Elia (Letto numero 6) e vede protagonisti Giacomo Giorgio (Mare fuori), Claudia Pandolfi e Lino Guanciale —> i dettagli

– Netflix ha diffuso il full trailer di Rebel Moon – Parte 1: figlia del fuoco, fanta-action in 2 parti che è stato diretto – e co-sceneggiato con Shay Hatten (Army of the Dead) e Kurt Johnstad (300) – da Zack Snyder. Data di uscita: 22 dicembre. Tra i protagonisti ci sono Sofia Boutella, Ed Skrein, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou —> i dettagli

