16 novembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

– Seth MacFarlane ha condiviso una prima immagine della serie prequel di Ted, in arrivo sul servizio di streaming Peacock.

La trama:

È il 1993 e il momento di fama dell’orso Ted è ormai passato, costringendolo a vivere con il suo migliore amico, il sedicenne John Bennett, che vive in una casa modesta di Boston con i genitori e il cugino. Ted potrebbe non avere la migliore influenza su John, ma quando si tratta di farlo, Ted è disposto a mettersi in gioco per aiutare il suo amico e la sua famiglia.

Ted è stata co-scritta e co-prodotta da Paul Corrigan e Brad Walsh (Modern Family). Seth MacFarlane sarà anche regista, sceneggiatore, co-showrunner e produttore esecutivo di tutti gli episodi. Tra gli altri membri del cast figurano Alanna Ubach (Euphoria), Scott Grimes (American Dad!), Giorgia Whigham (Punisher di Netflix) e Max Burkholder (Parenthood) nel ruolo del giovane John Bennet, il personaggio originariamente interpretato da Mark Wahlberg.

– Netflix ha diffuso il full trailer e il poster di Galline in fuga – L’alba dei nugget (Chicken Run: Dawn of the Nugget), sequel del popolare film in stop-motion del 2000 della Aardman che è stato diretto dal regista premio Oscar Sam Fell (ParaNorman) —> i dettagli

– XYZ Films ha lanciato il trailer del film horror natalizio Santa Isn’t Real, che è stato scritto e diretto da Zac Locke e interpretato da Scarlett Sperduto, Dana Millican e Kaya Coleman. Data di uscita in VOD e Digital HD: 8 dicembre.

La trama:

Dopo aver subito una brutale aggressione la vigilia di Natale, una giovane donna, Nikki, lotta per convincere i suoi amici che l’aggressore non era altro che il vecchio Kris Kringle. Quando Babbo Natale torna a terrorizzare il gruppo nella loro baita isolata il Natale successivo, Nikki e i suoi amici devono superare l’incredulità mentre lottano per rimanere vivi.

Il trailer internazionale:

