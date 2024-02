17 febbraio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 17 febbraio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Dopo la presentazione all’ultimo Festival di Venezia (la recensione), arrivano finalmente online il poster e il trailer di The Beast (La bête), fanta-thriller con Léa Seydoux (Spectre) e George MacKay (1917) diretto da Bertrand Bonello (Saint Laurent, Nocturama) e ispirato al racconto di Henry James del 1903 ‘La bestia nella giungla’ —> i dettagli

– Well Go USA ha diffuso il poster e il trailer di Sting, horror che è stato diretto da Kiah Roache-Turner (la serie Wyrmwood) —> i dettagli

– Vertical Entertainment ha appena diffuso il poster e il trailer di Prey (già noto come Kalahari), action horror dal titolo non esattamente innovativo che vede nel cast Ryan Phillippe, Emile Hirsch e Mena Suvari —> i dettagli

– È stato diffuso il primo trailer Frogman, found footage a basso costo incentrato su una bizzarra leggenda locale che è stato diretto da Anthony Cousins e vede protagonisti Nathan Tymoshuk, Chelsey Grant, Benny Barrett e Justen Jones. Data di uscita: 8 marzo.

La trama:

Un regista amatoriale, che sta lottando per trasformare la sua passione in una carriera, torna a casa a Loveland con gli amici deciso a ottenere una prova inconfutabile dell’esistenza del leggendario essere criptide noto come Frogman.

Il trailer:

