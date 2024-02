Trailer per The Beast: Léa Seydoux viaggia nelle vite precedenti in attesa della catastrofe

Dopo la presentazione all’ultima Festival di Venezia (la nostra recensione), arrivano finalmente online il poster e il trailer di The Beast (La bête), fanta-thriller diretto da Bertrand Bonello (Saint Laurent, Nocturama) ispirato al racconto di Henry James del 1903 ‘La bestia nella giungla’.

Tra i protagonisti del film ci sono Léa Seydoux (Spectre) e George MacKay (1917).

La trama ufficiale:

In un futuro prossimo in cui regna suprema l’Intelligenza Artificiale, le emozioni umane sono ormai considerate una minaccia.

Per liberarsene, Gabrielle deve purificare il suo DNA: si immerge quindi in vite precedenti, dove rincontra Louis, suo grande amore. Ma la donna è vinta dalla paura, un presagio che la catastrofe è vicina.

Il regista ha commentato:

Per prima cosa, volevo ritrarre una donna e occuparmi di amore e di melodramma. Dopodiché, inserire il tutto nel cinema di genere, visto che secondo me le storie d’amore e il cinema di genere sono una buona combinazione. Ho voluto mescolare l’intimo e lo spettacolare, classicismo e modernità, il noto e l’ignoto, il visibile e l’invisibile. Parlare, forse, del più straziante dei sentimenti, la paura dell’amore. Il film è anche il ritratto di una donna, che diventa quasi documentario su un’attrice.

In attesa di capire quando uscirà in Italia (negli USA il 28 febbraio), di seguito trovate il trailer internazionale di La bête (The Beast):

