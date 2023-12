18 dicembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 18 dicembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg di questa settimana, Ryan Coogler (Black Panther) sarebbe ancora impegnato nella produzione di una nuovissima versione di X-Files, che il creatore del franchise Chris Carter aveva già anticipato per la prima volta all’inizio del 2023.

Il sito riporta: “La Disney sta sviluppando una nuova versione di X-Files che sarà prodotta da Ryan Coogler, il regista di Black Panther e Creed”.

Chris Carter aveva precedentemente anticipato che la nuova serie avrebbe avuto “un cast differente”.

– In una recente intervista al Drew Barrymore Show, Gary Oldman ha parlato dell’importanza di esser stato scritturato per le saghe di Harry Potter e Batman e di come gli salvarono la carriera e il rapporto coi figli —> le dichiarazioni

– Durante un’intervista a Vanity, Michael Fassbender ha ricordato la lavorazione di 300 di Zack Snyder del 2006, un ruolo che in qualche modo gli ha poi aperto le porte della Hollywood che conta —> le dichiarazioni

– Magnolia Pictures ha diffuso il trailer di The Promised Land (Basterden), revenge drama che è stato diretto e co-scritto da Nikolaj Arcel (La torre nera) ed è basato sul bestseller del 2020 ‘Kaptajnen of Ann Barbara’. Mads Mikkelsen veste i panni dell’esploratore Ludvig Kahlen, “che partì alla conquista delle aspre e inabitabili lande danesi con un obiettivo apparentemente impossibile: costruire una colonia in nome del Re”.

Nel cast anche Amanda Collin (Raised by Wolves), Magnus Krepper (Queen of Hearts), Simon Bennebjerg (Borgen), Gustav Lindh (The Northman), Kristine Kujath Thorp (Ninjababy), Morten Hee Andersen (Margrete: Queen of the North), Jacob Lohmann (Riders Of Justice) e Felix Kramer (Dark). Data di uscita negli USA: 2 febbraio 2024.

Il trailer internazionale:

© Riproduzione riservata