20 dicembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

– James Cameron in un recente episodio della serie ‘Director on Director’ di Variety ha rivelato i dettagli di un’imponente scena d’azione pianificata per True Lies che venne cancellata all’ultimo momento —> le dichiarazioni

– Netflix ha diffuso il poster e il trailer di The Kitchen, fanta-thriller che è stato co-diretto dall’attore Daniel Kaluuya (Get Out, Black Panther, Judas and the Black Messiah, Nope) insieme a Kibwe Tavares —> i dettagli

– Uscito qualche mese fa, Five Nights at Freddy’s si è rivelato un grande successo per Blumhouse e Universal Pictures, che hanno – prevedibilmente – in programma di costruire un franchise. Secondo un nuovo rapporto, un sequel arriverà già nel 2024, con le riprese di Five Nights at Freddy’s 2 fissate per la primavera e un’uscita attesa per Halloween.

– Toho ha deciso di celebrare il grande successo internazionale di Godzilla Minus One di Takashi Yamazaki con una versione in bianco e nero del film, che arriverà nelle sale giapponesi il 12 gennaio 2024.

Il trailer in b/n:

