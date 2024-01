20 gennaio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 20 gennaio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

– Sony Pictures, Crunchyroll e Aniplex hanno diffuso il poster di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Verso L’Allenamento Dei Pilastri, nuovo capitolo in 2 episodi per il grande schermo del celebre anime che è stato diretto da Haruo Sotozaki. Dal 22 febbraio nelle sale italiane.

La trama:

Comprende l’episodio 11 dell’Arco de “Il villaggio dei forgiatori di katana” in cui si conclude la feroce battaglia tra Tanjiro e Hantengu, la quarta Luna Crescente, e Nezuko guarisce dal problema del sole. A questo seguirà l’inedito primo episodio dell’arco de “L’allenamento dei Pilastri”, in cui avrà inizio l’allenamento in vista della battaglia conclusiva contro Kibutsuji Muzan.

– Apple TV+ ha svelato il poster e il trailer di Constellation, serie fanta-thriller in 8 episodi interpretata da Noomi Rapace (“Millennium – Uomini che odiano le donne”, “Non sarai sola”) e da Jonathan Banks (“Breaking Bad”, “Better Call Saul”) —> i dettagli

– Il terzo capitolo di Tron è ufficialmente entrato in produzione, come dimostra una foto dal set con il logo del film. In passato era stato indicato come Tron: Ares, ma è più probabile che ora si sia optato per TR3N. In regia c’è Joachim Rønning (Maleficent – Signora del male), mentre il cast è composto da Jared Leto, Cameron Monaghan (Star Wars Jedi), Evan Peters (WandaVision), Greta Lee e Jodie Turner-Smith (Senza rimorso). I dettagli della trama sono ancora tenuti nascosti.

Il post originale su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joachim Rønning (@joachimronning)

– Secondo THR, David Koepp (Il mondo perduto: Jurassic Park II) scriverà il prossimo capitolo della serie Jurassic World. “Il progetto, che è passato sotto silenzio, è abbastanza avanti nella progettazione e la sceneggiatura è stata molto apprezzata, tanto che lo studio parla di una possibile data di uscita del film già nel 2025”. Pare che il prossimo capitolo della saga di Jurassic World ci porterà in “una nuova era giurassica”, con una trama inedita e potenzialmente tutti nuovi personaggi.

– Disney+ ha diffuso il trailer della stagione finale (15 episodi complessivi) della serie Lucasfilm Star Wars: The Bad Batch. Data di uscita: 21 febbraio (primi tre episodi).

La trama:

Nell’epico finale di Star Wars: The Bad Batch, il gruppo sarà messo alla prova nella lotta per ricongiungersi con Omega, che dovrà affrontare le proprie sfide all’interno di un remoto laboratorio scientifico imperiale. Il gruppo, diviso e minacciato da ogni parte, dovrà cercare alleati inaspettati, imbarcarsi in missioni pericolose e raccogliere tutto ciò che ha imparato per liberarsi dall’Impero.

Il trailer doppiato in italiano:

