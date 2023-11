23 novembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 23 novembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Prime Video ha appena cancellato – dopo appena una stagione – le serie a tinte horror Shelter, basata sui romanzi di Harlan Coben della saga di Mickey Bolitar e Gli orrori di Dolores Roach, che ha visto protagonista Justina Machado.

– Chris Pine, star di Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, durante una recente intervista con GamesRadar+ è stato interrogato sulla possibilità di un sequel, rispondendo: “Ho sentito alcune voci al riguardo, ma non so ancora nulla. Mi sento però abbastanza fiducioso che possa accadere“. Quando gli abbiamo chiesto se sarebbe felice di tornare al so ruolo, ha risposto: “Assolutamente sì”.

– John Woo ha recentemente condiviso il suo pensiero sui film di supereroi durante un’intervista con il New York Times in vista dell’uscita del suo nuovo film Silent Night:

“Non mi è mai piaciuto guardare film con grandi effetti speciali o basati su fumetti. Preferisco i film di Martin Scorsese, quel tipo di cinema. Non vedo l’ora di vedere Killers of the Flower Moon. Mi piacciono i film vecchio stile, sapete? Il vero cinema. Ultimamente non ci sono molti film del genere”.

– Deadline riporta che anche Jenna Ortega – dopo Melissa Barrera – non ritornerà nel cast di Scream VII. Pare che “l’uscita di Jenna Ortega dal prossimo film di Scream è stata discussa prima dello sciopero degli attori. La sceneggiatura di Scream VII non è ancora pronta e la candidata ai Primetime Emmy dovrà recarsi in Irlanda ad aprile 2024 per girare la seconda stagione di Mercoledì di Netflix, le cui riprese andranno avanti fino all’estate. Inoltre, Beetlejuice 2, dopo lo sciopero della SAG-AFTRA, ha avuto qualche giorno di riprese in più per rispettare l’uscita nelle sale del Labor Day 2024″.

