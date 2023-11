29 novembre 2023 le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 29 novembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Gli Amazon Studios stanno sviluppando un altro spin-off per la serie di supereroi The Boys, e sarà uno show in lingua spagnola ambientato a Città del Messico. I dettagli della trama della serie non sono stati rivelati. La serie sarà prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios. Variety riporta anche che Gareth Dunnet-Alcocer (Blue Beetle) è stato incaricato di scrivere il progetto. Il creatore della serie The Boys, Erik Kripke, sarà produttore esecutivo insieme a Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz e Pavun Shetty. Anche Diego Luna e Gael Garcia Bernal saranno tra i produttori esecutivi.

– Francis Lawrence, regista del franchise di Hunger Games, ha firmato per dirigere il prossimo adattamento cinematografico del romanzo La Lunga Marcia (The Long Walk) di Stephen King. Sostituisce così André Øvredal, che aveva sviluppato il film per anni, ma ha lasciato il progetto l’anno scorso. Lawrence stesso ha confermato l’indiscrezione in un’intervista: “Ora sono legato a La Lunga Marcia, il libro di Stephen King. Sono molto eccitato”.

La trama:

Dai confini con il Canada sino a Boston a piedi, senza soste. Una sfida mortale, con un regolamento implacabile, per cento volontari: un passo falso, una caduta, un malore.., e si viene abbattuti. Ma chi riesce a tagliare il traguardo otterrà il Premio. Tra i partecipanti, fra cui spicca il sedicenne Garraty, si creano rapporti di sfida, di solidarietà e di lucida follia, lungo il terribile percorso scandito dagli incitamenti della folla assiepata ai margini della strada.

– Netflix ha diffuso il poster e il teaser trailer di La creatura di Gyeongseong, serie thriller sudcoreana che sarà diffusa in due parti e che promette di portare gli spettatori in un viaggio avvincente attraverso il paesaggio storico e misterioso di Gyeongseong (la vecchia Seoul) all’epoca coloniale. I protagonisti sono Park Seo-jun e Han So-hee. La serie è stata diretta Chung Dong-yoon (Hot Stove League) —> i dettagli

– Sono stati diffusi il poster e il trailer di Mars Express, film animato di fantascienza francese diretto dal debuttante Jérémie Périn —> i dettagli

– Universal Pictures ha diffuso il poster e il secondo trailer di Night Swim, thriller soprannaturale firmato dalla Atomic Monster e dalla Blumhouse in tandem basato sull’acclamato cortometraggio del 2014 di Rod Blackhurst e Bryce McGuire. I protagonisti sono Wyatt Russell (The Falcon and the Winter Soldier), Kerry Condon, Amélie Hoeferle e Gavin Warren). Il film è stato scritto e diretto da Bryce McGuire (Baghead) —> i dettagli

