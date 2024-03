6 marzo 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 6 marzo 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Netflix ha confermato oggi che Avatar – La leggenda di Aang tornerà per una seconda e terza stagione per portare la storia alla sua giusta conclusione.

– Sofia Boutella, durante una recente intervista con Vulture, ha espresso il suo stato d’animo in merito alle numerose stroncature viste online per il film Rebel Moon di Zack Snyder:

Ho sempre pensato di essere completamente addestrata ad affrontare certi colpi, ma poi ho letto le critiche rivolte a Rebel Moon e mi hanno davvero impressionata. Sarò semplicemente onesta al riguardo. Mi hanno davvero colpita specie per quanto riguarda tutti coloro che hanno messo così tanto cuore, lacrime e sudore in questo progetto. È difficile vedere qualcosa che viene demolito in tale misura. Sono orgogliosa di averne fatto parte, e se non si andrà più avanti con Rebel Moon, resterà comunque una parte molto importante della mia vita che difenderò per sempre.

– Il franchise di Final Destination è stato resuscitato con un sesto film ora intitolato Final Destination: Bloodlines. La produzione è iniziata di recente e il produttore Craig Perry ha condiviso la seguente dichiarazione sui social media:

Dopo un lungo e faticoso lavoro durante il periodo della pandemia e degli scioperi, il primo giorno di riprese è finalmente arrivato. Il 2025 segnerà il 25° anniversario dell’uscita del primo capitolo del franchise. Onorare l’occasione con un’altra uscita cinematografica mondiale (in IMAX, niente meno!) è una cosa rara e meravigliosa.

Ci vediamo l’anno prossimo! PS: Lo so, lo so – esiste già un Pet Sematary: Bloodlines. Ma questo è il titolo che abbiamo da tre anni e lo manterremo… per ora.

– Il CEO della Legendary Entertainment, Josh Grode, ha confermato che lo studio è pronto a proseguire la saga di Dune con un terzo capitolo una volta che Denis Villeneuve ne avrà definito la sceneggiatura:

Penso che questo sia un film in cui sai che il passaparola avrà un ruolo importante. È un’opera stupenda. Non c’è altro modo per definirla. Ho quasi finito gli aggettivi. Penso che tutti siano molto emozionati e si stiano davvero godendo questo momento e se Denis [Villeneuve] riuscirà a scrivere bene la sceneggiatura e sentirà di poter offrire un’altra esperienza alla pari con quella che abbiamo appena completato, allora non vedo perché non fare un terzo film di Dune.

– Variety riporta che Twilight tornerà presto di moda sotto forma di serie TV animata per conto della Lionsgate Television —> i dettagli

– DreamWorks Animation ha diffuso poster e trailer di Il Robot Selvaggio, adattamento che è stato scritto e diretto da Chris Sanders (sceneggiatore e regista di Dragon Trainer, I Croods e Lilo & Stitch) dell’omonimo bestseller di Peter Brown, Il Robot Selvatico.

La trama:

Segue il viaggio di un robot – l’unità ROZZUM 7134, abbreviato “Roz” – che dopo un naufragio si ritrova su un’isola disabitata dove dovrà imparare ad adattarsi all’ostile ambiente circostante, costruendo gradualmente relazioni con gli altri animali dell’isola e adottando un’ochetta orfana.

Nel cast di doppiatori originali troviamo Lupita Nyong’o (Noi, Black Panther), Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian) e Mark Hamill.

Il trailer italiano:

