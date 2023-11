8 novembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 8 novembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

– Il finale del recente Tartarughe Ninja: Caos Mutante ha visto lo storico villain Shredder fare la sua entrata in scena – un bel po’ tardiva – nella storia. Il regista Jeff Rowe ha recentemente parlato con Collider del sequel, sottolineando come proprio Shredder avrà un ruolo molto più importante:

Shredder è semplicemente un personaggio fantastico. È un personaggio iconico, classico, amato. È come il Joker. Sai chi è, anche se non sei un fan del materiale originale. Penso che ci orienteremo assolutamente verso un film con un cattivo che porti avanti la trama. Al momento stiamo cercando ancora di prendere delle decisioni precise al riguardo, ma quelle decisioni arriveranno come sempre in base a quale sarà la storia migliore, in particolare sui nostri personaggi principali, le Tartarughe.

– Se tutto andrà bene, un giorno il regista Michael Dougherty riuscirà finalmente a realizzare il suo sequel del suo amatissimo Trick ‘r Treat. Sta sviluppando questo progetto ormai da anni, ma non ha davvero fretta di iniziare, come ha ribadito a Collider:

Amo tutti i personaggi preferiti dei franchise horror tanto quanto ognuno di voi, ma non tutti i film sono fantastici. E so che abbiamo imparato ad amare anche i capitoli minori delle nostre saghe favorite. C’è sempre un valore aggiunto, ma se devo realizzare un sequel, voglio che sia altrettanto bello – se non migliore – dell’originale, e le cose belle richiedono tempo. L’ultima cosa che vorrei è vedere ‘Trick ‘r Treat Part 9: Sam Va nello spazio”, capite? Anche se ha del potenziale, vi dirò …”

– Luca Guadagnino ha confermato a The Hindu di non essere più impegnato a dirigere una nuova versione dell’iconico Scarface. Le prime voci del suo coinvolgimento risalivano al 2020, con Ethan e Joel Coen incaricati di scrivere la sceneggiatura del film. Il regista ha detto:

Non sto più lavorando a Scarface. Per me, quando mi avvicino a qualsiasi adattamento o remake di un libro, si tratta di capire cosa la storia porti dentro di sé e che vada oltre la forma dell’opera originale. In modo che tu possa raccontare quella storia da una prospettiva completamente diversa. Che sia innovativa o no, non posso dirlo. Ma è qualcosa di diverso.

