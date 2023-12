9 dicembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 9 dicembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Netflix ha lanciato il poster e il full trailer di La creatura di Gyeongseong, serie thriller sudcoreana che sarà diffusa in due parti e che promette di portare gli spettatori in un viaggio avvincente attraverso il paesaggio storico e misterioso della vecchia Seoul dell’epoca coloniale —> i dettagli

– Deadline riporta che i Westbrook Studios di Will Smith e Jada Pinkett Smith e la Altar Rock Pictures hanno unito le forze per preparare l’adattamento live action di una delle linee di giocattoli più insolite degli anni ’90, i Monster in My Pocket. Le due società starebbero incontrando i potenziali sceneggiatori per trasformare la collezione di oltre 200 mostriciattoli gommosi tascabili e collezionabili, tratti da miti e leggende di tutto il mondo, in una serie.

– In una nuova intervista rilasciata al podcast Inside of You With Michael Rosenbaum, la star Jennifer Love Hewitt ha dichiarato che le piacerebbe riprendere il ruolo di Julie James in un nuovo capitolo di So cosa hai fatto (I Know What You Did Last Summer) —> le sue parole

– Il Wall Street Journal riporta che Angelina Jolie si sarebbe impegnata a recitare in Maleficent 3. Non ci sono altri dettagli al momento.

– Emily Blunt, star di Edge of Tomorrow, ha offerto un nuovo aggiornamento sul tanto atteso sequel —> le sue parole

– Parlando con CinePop, Eli Roth ha rivelato di avere voglia di tornare a esplorare gli universi di Hostel e Cabin Fever —> le sue parole

– Parlando con la stampa sudcoreana, Denis Villeneuve ha rivelato qualche dettaglio sull’adattamento del romanzo Messia di Dune—-> le sue parole

– Durante una recente intervista con CB, a Kurt Russell è stato chiesto se sarebbe disposto a interpretare di nuovo Jack Burton in un ipotetico Grosso Guaio a Chinatown 2 —> le sue parole

– Durante una recente intervista con Collider, Bruce Campbell ha parlato del futuro della saga di Evil Dead / La Casa —> le sue parole

– In occasione della terza edizione del Red Sea Film Festival, Will Smith ha parlato di Io sono leggenda 2 —> le sue parole

– Secondo l’informatore Daniel Richtman, i Marvel Studios starebbero sviluppando una serie TV intitolata Adventure Into Fear, ispirata all’omonima serie a fumetti che ha debuttato all’inizio degli anni ’70 e diventata presto una piattaforma per varie storie horror e soprannaturali, coinvolgendo personaggi come Man-Thing, Morbius e Licantropus.

© Riproduzione riservata