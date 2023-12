Civil War: poster e dettagli per il film fanta-politico di Alex Garland

È arrivato online il primo poster di Civil War, il nuovo film del regista Alex Garland (Men), che sarà distribuito dalla A24.

Non sappiamo nulla di preciso sulla trana, se non che ci troveremo negli Stati Uniti sull’orlo della guerra civile in uno scenario del prossimo futuro.

Tra i protagonisti ci sono Kirsten Dunst (Melancholia), Wagner Moura (Tropa de elite) e Sonoya Mizuno (Ex Machina).

In attesa del trailer, di seguito trovate il poster internazionale di Civil War, che uscirà nella primavera del 2024:

© Riproduzione riservata