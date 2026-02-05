Nuovo trailer per Finché morte non ci separi 2: Samara Weaving è ancora in lotta per la vita

Samara Weaving è di nuovo in fuga (e in lotta per la vita) nel secondo trailer ufficiale di Finché morte non ci separi 2 (Ready or Not 2: Here I Come), sequel targato Searchlight Pictures in arrivo nelle sale americane il 10 aprile.

Nel nuovo capitolo, classificato Rated R per “strong bloody violence, gore, pervasive language, and brief drug use”, la Weaving è affiancata da un cast d’eccezione che include Kathryn Newton (Abigail), Sarah Michelle Gellar (Dexter: Original Sin), Shawn Hatosy (The Pitt), Elijah Wood (Yellowjackets) e persino il maestro David Cronenberg.

La trama ufficiale:

“Poco dopo essere sopravvissuta ad un attacco senza esclusione di colpi da parte della famiglia Le Domas, Grace (Weaving) scopre di aver raggiunto il livello successivo di questo gioco da incubo, questa volta con al suo fianco la sorella Faith (Newton) con cui non aveva più rapporti. Grace ha una sola possibilità per sopravvivere, per salvare la vita della sorella e rivendicare il Posto D’Onore del Consiglio che controlla il mondo. Quattro famiglie rivali le stanno dando la caccia per il trono, e chi vincerà governerà su tutto.”

Il cast comprende anche Néstor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng, Varun Saranga e Daniel Beirne.

Alla regia tornano Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, già dietro al primo film, con una sceneggiatura firmata dagli autori originali Guy Busick e R. Christopher Murphy.

“È completamente fuori di testa, assolutamente folle,” ha dichiarato Samara Weaving. “Gli sceneggiatori hanno trovato un modo che è allo stesso tempo una naturale evoluzione e una sorpresa totale.”

Di seguito trovate il secondo trailer internazionale di Finché morte non ci separi 2:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube