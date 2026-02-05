Sezione:

Home » Cinema » Horror & Thriller » Nuovo trailer per Finché morte non ci separi 2: Samara Weaving è ancora in lotta per la vita

Titolo originale: Ready or Not 2: Here I Come , uscita: 19-03-2026. Regista: Tyler Gillett.

Nuovo trailer per Finché morte non ci separi 2: Samara Weaving è ancora in lotta per la vita

05/02/2026 trailer news di Stella Delmattino

Ci sono anche Sarah Michelle Gellar e David Cronenberg nel sequel

finché morte non ci separi 2 film 2026 samara

Samara Weaving è di nuovo in fuga (e in lotta per la vita) nel secondo trailer ufficiale di Finché morte non ci separi 2 (Ready or Not 2: Here I Come), sequel targato Searchlight Pictures in arrivo nelle sale americane il 10 aprile.

Nel nuovo capitolo, classificato Rated R per “strong bloody violence, gore, pervasive language, and brief drug use”, la Weaving è affiancata da un cast d’eccezione che include Kathryn Newton (Abigail), Sarah Michelle Gellar (Dexter: Original Sin), Shawn Hatosy (The Pitt), Elijah Wood (Yellowjackets) e persino il maestro David Cronenberg.

finché morte non ci separi 2 film 2026La trama ufficiale:

“Poco dopo essere sopravvissuta ad un attacco senza esclusione di colpi da parte della famiglia Le Domas, Grace (Weaving) scopre di aver raggiunto il livello successivo di questo gioco da incubo, questa volta con al suo fianco la sorella Faith (Newton) con cui non aveva più rapporti. Grace ha una sola possibilità per sopravvivere, per salvare la vita della sorella e rivendicare il Posto D’Onore del Consiglio che controlla il mondo. Quattro famiglie rivali le stanno dando la caccia per il trono, e chi vincerà governerà su tutto.”

Il cast comprende anche Néstor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng, Varun Saranga e Daniel Beirne.

Alla regia tornano Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, già dietro al primo film, con una sceneggiatura firmata dagli autori originali Guy Busick e R. Christopher Murphy.

“È completamente fuori di testa, assolutamente folle,” ha dichiarato Samara Weaving. “Gli sceneggiatori hanno trovato un modo che è allo stesso tempo una naturale evoluzione e una sorpresa totale.”

Di seguito trovate il secondo trailer internazionale di Finché morte non ci separi 2:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube

Tags:David CronenbergElijah WoodSamara WeavingSarah Michelle Gellar
exit 8 film 2025
Horror & Thriller

Trailer per Exit 8: la metropolitana diventa un dedalo del terrore senza uscita

 di Stella Delmattino

Dal celebre videogioco indipendente

SE SOLO POTESSI TI PRENDEREI A CALCI rose byrne film
Horror & Thriller

Trailer per Se solo potessi ti prenderei a calci: Rose Byrne sprofonda nel caos materno

 di Stella Delmattino

Nel cast della dramedy della A24 ci sono anche Conan O’Brien e Christian Slater

a volte ritornano film 1991
Horror & Thriller

Recensione story: A volte ritornano di Tom McLoughlin (1991)

 di Gioia Majuna

Un horror televisivo sottovalutato, che colpisce per atmosfera e tema del trauma irrisolto più che per la paura pura

non aprite quella porta poster ita
Horror & Thriller

A24 rilancia Non Aprite Quella Porta: nuova serie TV e film horror in sviluppo

 di Stella Delmattino

Coinvolto anche Kim Henkel

Speciale

Dossier | Oltre il Tempo: i molti futuri del 1982 fantascientifico (parte 2)

Si conclude il nostro viaggio in quello che è probabilmente l'anno tra i più significativi e sottovalutati della storia recente del cinema sci-fi, quello in cui arrivarono nelle sale Blade Runner e La Cosa, innescando una reazione a catena la cui eredità è ancora oggi pesantissima

 Leggi di più
Speciale

Dossier | Chi sorveglia i vigilantes? La vendetta dell’uomo comune al cinema (parte 2)

Prosegue e si conclude l'analisi sul sottogenere, che può contare su esponenti di spicco del calibro di Taxi Driver e che ha trovato in qualche modo un omologo nel poliziottesco dei commissari 'di ferro' nostrano

 Leggi di più
Speciale

Dossier | Chi sorveglia i vigilantes? La vendetta dell’uomo comune al cinema (parte 1)

Da Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! a Il giustiziere della notte, ripercorriamo la nascita, le caratteristiche e le motivazioni di uno dei sottogeneri più controversi e chiacchierati

 Leggi di più
Speciale

Dossier | Oltre il Tempo: i molti futuri del 1982 fantascientifico (parte 1)

Ripercorriamo un anno fondamentale nella storia della sci-fi su celluloide, con l'uscita di La Cosa di John Carpenter e Blade Runner di Ridley Scott (e non solo), cercando di capire i motivi del loro flop all'epoca e il fondamentale lascito per il cinema a venire

 Leggi di più
Speciale

60 cose da sapere su Black Panther di Ryan Coogler

Tutto ciò che dovete conoscere sul nuovo film della Marvel che ci porta nel misterioso regno di Wakanda insieme al protagonista Chadwick Boseman

 Leggi di più