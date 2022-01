Full trailer per Macbeth (film Apple TV+): la tragedia shakespeariana è un noir in b/n per Joel Coen

Titolo originale : The Tragedy of Macbeth , uscita : 05-12-2021. Regista : Joel Coen.

A qualche mese dal teaser, Apple e A24 hanno lanciato il poster e il sull trailer di Macbeth (The Tragedy of Macbeth), noir storico che è stato scritto e diretto da Joel Coen (La ballata di Buster Scruggs) in ‘vacanza’ dal fratello Ethan, che vede protagonisti i premi Oscar Denzel Washington (Training Day) e Frances McDormand (Nomadland).

Basato naturalmente sull’opera teatrale di William Shakespeare, questa è la trama ufficiale:

Macbeth, il signore di Glamis, riceve da un trio di streghe la profezia che un giorno diventerà il re di Scozia. Consumato dall’ambizione e spronato all’azione dalla moglie, Macbeth uccide il suo re e si prende il trono.

Nel cast del film – che è stato girato completamente in bianco e nero e classificato Rated R per ‘violence’ – ci sono anche Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Harry Melling e Brendan Gleeson.

Le musiche sono state curate dallo storico collaboratore dei Coen Carter Burwell (Il Grinta, Crocevia della morte).

In attesa di vederlo in esclusiva su Apple TV+ dal 14 gennaio, di seguito trovate il full trailer internazionale di Macbeth, che ci dà un’idea delle sue atmosfere:

