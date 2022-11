Glass Onion – Knives Out: la recensione del film di Rian Johnson con la nuova indagine di Benoit Blanc

Dopo aver recentemente abbandonato un grosso franchise (quello di James Bond), Daniel Craig non ha perso tempo per buttarsi a capofitto in un altro. Sebbene Cena con delitto – Knives Out di Rian Johnson, che ha introdotto l’attore britannico nei panni del super-l’investigatore privato Benoit Blanc (la recensione), sia arrivato nelle sale prima di No Time to Die, il murder mystery che si pensava dovesse rimanere un caso isolato è diventato una saga vera e propria solamente dopo aver definitivamente appeso al chiodo lo smoking da 007.

Glass Onion (titolo goffo per esteso: ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’), realizzato coi capitali di Netflix, è il secondo capitolo di quella che adesso è da intendersi come una trilogia. Naturalmente, se il terzo film avrà successo, potrebbero seguirne altri. In generale, Daniel Craig sembra divertirsi di più a interpretare Blanc che Bond, in gran parte a causa dell’abisso di fisicità che c’è tra i due personaggi.

Detto questo, Glass Onion non è forse superiore al suo predecessore, ma non cade troppo lontano. Nonostante il ritorno di un solo membro del cast (Craig), molti elementi strutturali sono stati infatti mantenuti intatti. Il film è un po’ più orientato verso la commedia rispetto a Knives Out e l’aspetto ‘whodunnit’ non è enfatizzato con la stessa forza. I dialoghi arguti e gli intrecci narrativi sono i punti di forza e Benoit Blanc rimane tutto da esplorare.

Lui è il personaggio principale, ma sappiamo ben poco di lui (a parte qualche frammento di background rivelato durante la storia precedente); l’unica nuova informazione offerta da Glass Onion è che è un pessimo giocatore di Cluedo.

Glass Onion non tenta di replicare Knives Out, anche se utilizza l’espediente di ripetere e di “riempire” le scene con nuove informazioni. E così, la trama principale si chiude per lo più poco dopo la metà dei 140 minuti complessivi. Rian Johnson – tornato dietro alla mdp – riavvolge infatti gli eventi fino all’inizio e mostra tutto ciò che ci siamo persi tra le fessure e/o non è stato adeguatamente sottolineato la prima volta.

Questo permette allo spettatore di capire ‘organicamente’ chi sia il colpevole e perché/come ha fatto. È un approccio più soddisfacente rispetto al classico “riunisci tutti i sospettati in una stanza e svela chi è stato” di Hercule Poirot (anche se Kenneth Branagh ha fatto un buon lavoro nei suoi recenti adattamenti).

Il film inizia con vari personaggi che ricevono degli inviti rompicapo contenenti inviti a una festa ultra-elitaria presieduta dal miliardario Miles Bron (Edward Norton). Tutti gli invitati alla sua isola privata per l’evento hanno un forte legame con lui, tranne uno: Benoit Blanc, che è presente per risolvere il “mistero” che Miles ha promesso essere il fulcro dell’incontro.

Sono lì anche una governatrice (e candidata al Senato), Claire Debella (Kathryn Hahn); un insegnante di scienze, Lionel Toussaint (Leslie Odom Jr.); una modella diventata imprenditrice, Birdie Jay (Kate Hudson), e la sua assistente, Peg (Jessica Henwick); l’influencer di Internet Duke (Dave Bautista) e la sua compagna Whiskey (Madelyn Cline); e l’ex compagna di Miles, Andi Brand (Janelle Monae). Va da sé che almeno uno di questi invitati non tornerà sulla terraferma con la prossima bassa marea e che il malfattore è tra i sopravvissuti.

Glass Onion è più divertente di quasi tutti gli altri film del 2022 (anche di quelli commercializzati come commedie pure) e sa intrattenere meglio di molti dei pompatissimi aspiranti blockbuster che intasano il calendario delle uscite. Rian Johnson non ha alcun interesse politico e le sue sceneggiature sfruttano i punti di forza dei suoi attori. Daniel Craig, in particolare, è delizioso. Non ha acrobazie da eseguire e lascia trasparire un aspetto più rilassato e comico del solito. Abbiamo già visto questo lato di lui in passato, ma gli si addice ora che ha raggiunto i cinquant’anni.

Il “cast degli ospiti” è composto da nomi riconoscibili e in ottima forma. È un merito della sceneggiatura se nessuno mette in ombra gli altri e tutti hanno almeno una scena importante. Il regista ha messo insieme un’impressionante serie di cammei, alcuni dei quali impercettibili. Tra questi, Stephen Sondheim e Angela Lansbury (alla loro ultima apparizione sul grande schermo), Ethan Hawke, Hugh Grant, Natasha Lyonne e Serena Williams (tra gli altri).

Con l’obiettivo di massimizzare gli introiti e di qualificarsi per le nomination agli Oscar, Netflix ha orchestrato un’uscita nei cinema senza precedenti per il film prima di metterlo a disposizione in streaming per gli abbonati. La finestra limitata di una settimana (che va dal 23 al 29 novembre) consente infatti l’accesso a coloro che preferiscono vedere Glass Onion in sala e/o vogliono vederlo un mese prima che arrivi su Netflix (23 dicembre).

Una anticipazione degli standard del prossimo futuro? Che sia così o meno, questo è facilmente il titolo di grande richiamo migliore che Netflix abbia mai distribuito. È in grado di soddisfare ampiamente le aspettative, cosa che non è accaduta con Red Notice (la recensione) o The Grey Man (la recensione).

Al termine della visione si resta col desiderio di vedere ancora Benoit Blanc e di scoprire quali altre storie deliziosamente contorte Rian Johnson ha nascosto nelle sue maniche. E dopo aver sopportato un sequel inutile dopo l’altro, è bello affermare. Glass Onion è un regalo di fine anno da parte di un regista che raramente delude.

Di seguito trovate il full trailer italiano di Glass Onion – Knives Out:

© Riproduzione riservata