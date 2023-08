Heart of Stone: la recensione del film spy thriller diretto da Tom Harper (su Netflix)

La prima sfida di Heart of Stone – spy thriller di serie B appena finito, senza grossi proclami, su Netflix – è quella di tenere traccia della sua terminologia. C’è un’organizzazione di pace segreta, chiamata ‘Il Charter’, il cui compito è quello di salvare il maggior numero di vite umane, ovunque.

La tecnologia principale al loro servizio è un supercomputer dotato di Intelligenza Artificiale chiamato ‘Il Cuore’, che essenzialmente pronostica il risultato di ogni scenario in tempo reale, mostrando gli infiniti percorsi che si biforcano e le conseguenti possibilità di successo.

Che il recentissimo cuginetto di Heart of Stone sia allora quel Mission Impossible: Dead Reckoning – Parte 1 (la recensione) guarda caso prodotto sempre dalla fracassona Skydance Media? Poco conta.

In ogni caso, tutti quelli che consultano tale marchingegno futuristico sono contrassegnati dal nome di una carta da gioco, così ‘il Q’ di Heart of Stone che lo manovra (il solido Matthias Schweighöfer di Oppenheimer) è il Fante di Cuori, e così via. Ma ‘la M’ al comando è sia il Re di Cuori che ‘Nomade’ (una vivace Sophie Okonedo), il che potrebbe facilmente disorientarvi.

Inoltre, incontriamo un’unità rivale chiamata ‘Il Club’: cosa usano? ‘Mazze’ con prese USB? Forse i futuri sequel lo spiegheranno …

Qual che sembra certo, è che la protagonista Gal Gadot è a corto di risposte nei panni del Nove di Cuori – vero nome Stone, Rachel Stone, da cui il titolo birbantello … – che inizia il film fingendosi misteriosamente (perché mai?) un agente di basso rango per un’operazione molto disorganizzata.

Lei e i suoi ragazzi (Jamie Dornan, Jing Lusi, Paul Ready) sono più che altro un team in stile Slow Horses che si barcamena, almeno fino a quando non si rendono conto che una giovane e brillante hacker (la starlette di Bollywood Alia Bhatt) sta giocando con loro. Cerca la Stone, e il Cuore, e può contare su alleati inaspettati.

Heart of Stone non fa un gran lavoro nel nascondere il suo cattivo principale, né gli conferisce una personalità tangibile, per non parlare della profondità psicologica, su cui l’attore possa lavorare.

Solamente un’apparizione fugace, quella di una candidata all’Oscar, è una vera sorpresa, e la sua apparizione su una telecamera a circuito chiuso in un ascensore che precipita è in effetti divertente ed efficace.

Le passabili sequenze di inseguimento del film – e la potenza di fuoco messa sul piatto nei combattimenti – sono molto lontane dalla spettacolarità martellante del pregevole franchise di Tyler Rake, tanto per rimanere in tema di ‘esclusive Netflix’.

Il regista britannico Tom Harper, ben poco pratico del genere, non sembra all’altezza del compito affidatogli. Prova a rispolverare il suo set di competenze forgiate da The Aeronauts del 2019 per le scene d’azione più imponenti, specie per una sequenza ad alta quota piuttosto simile dai richiami jamesbondeschi, con un paio di membri del cast che si lanciano nel vuoto con un solo paracadute a disposizione.

La 30enne Alia Bhatt è invece davvero molto dolce, nonostante interpreti un personaggio assolutamente ingenuo nella scelta delle sue alleanze: un altro problema di sceneggiatura su cui sarebbe stato meglio meditare qualche giorno in più.

Insomma, ciò che rende Heart of Stone frustrante è la disattenzione per i dettagli, fondamentali quando maneggi un soggetto così abusato. Abbiamo infatti il nucleo di una storia che avrebbe potuto pure funzionare, se solo lo sceneggiatore Greg Rucka (che ripropone molti problemi di The Old Guard) avesse rifinito le cose in modo più intelligente.

E non aiuta una Gal Gadot che recita la sua parte col pilota automatico, splendidamente trafelata, facendo sì che la sua eroina non sia sufficientemente motivata per convincerci a partecipare emotivamente a quanto le accade sullo schermo, infilando peraltro battute che farebbero trasalire persino Daniel Craig.

Sui titoli di coda sorge allora il dubbio che l’aver scelto il ben poco appetibile ferragosto come data di uscita per Heart of Stone non sia stata del tutto casuale.

Di seguito – sulle note di This is what I mean di Stormzy – trovate il full trailer italiano di Heart of Stone, a catalogo dall’11 agosto:

© Riproduzione riservata