Il Buco – Capitolo 2: la recensione del film spagnolo di Gaztelu-Urrutia (su Netflix)

Uscito su Netflix nel marzo 2020, Il Buco (la recensione), film spagnolo diretto da Galder Gaztelu-Urrutia, ha catturato perfettamente lo spirito del tempo durante la pandemia di COVID-19. L’incredibile tempismo con cui è stato distribuito ha colpito molti: proprio nel momento in cui il mondo si trovava in una condizione di isolamento, raccontava di personaggi intrappolati in una prigione inesorabile che rifletteva le ingiustizie strutturali della società.

In questo mondo distopico, quelli che stanno in alto prosperano a discapito di quelli che stanno in basso, una chiara allegoria del capitalismo che ha risuonato con un pubblico globale che stava vivendo in prima persona le disparità economiche acuite dalla pandemia. Il concetto alla base del film è semplice, ma proprio questa semplicità diventa la sua forza, permettendo di smascherare le disuguaglianze sociali senza filtri.

Al centro del film c’è “La Fossa“, una prigione verticale costituita da una serie di livelli sovrapposti, ciascuno con due prigionieri. Al centro di ogni piano si trova un grande foro quadrato attraverso il quale scende quotidianamente una piattaforma carica di cibo. La piattaforma parte dai livelli superiori, dove i prigionieri possono godere di un sontuoso banchetto, ma man mano che scende, i resti vengono divorati da quelli ai livelli inferiori, lasciando spesso nulla a quelli che si trovano più in basso.

I prigionieri sono assegnati casualmente a un piano diverso ogni mese, un meccanismo che dimostra la precarietà del destino. Se sei in alto, ti abbuffi; se sei in basso, muori di fame o sei costretto a ricorrere al cannibalismo.

Il Buco diventa così una rappresentazione brutale delle gerarchie sociali, mostrando quanto il nostro sistema economico possa essere crudele e arbitrario. Il meccanismo di sopravvivenza è chiaro: chi è al vertice consuma, chi è in fondo soffre. Questo sistema riflette il fallimento dell’economia “a cascata”, una struttura che permette alla ricchezza di concentrarsi in alto, lasciando le briciole ai livelli inferiori.

Qui, la fame e la disperazione diventano metafore potenti per descrivere una realtà che molti vivono quotidianamente: la lotta incessante per le risorse in una società che premia l’avidità.

Se il film è efficace nel rappresentare l’ingiustizia del capitalismo, il problema emerge però quando cerca di portare avanti la sua storia. Il concetto geniale che sostiene il film tende a superare i personaggi, che sembrano più figure simboliche che persone reali con vite e emozioni.

Il dramma umano e i piani di fuga dei prigionieri, che dovrebbero essere al centro della narrazione, non riescono a tenere il passo con la potenza del messaggio sociale. Il film diventa così prevedibile e ripetitivo, con ogni nuovo livello che rappresenta semplicemente una nuova fase della discesa verso il caos. La prigione stessa, con il suo design spietato e ingegnoso, diventa l’elemento più interessante, e i personaggi sono ridotti a strumenti per esplorare l’allegoria più ampia.

Se creare una metafora per il capitalismo è relativamente facile, risolvere le sue contraddizioni all’interno di un thriller distopico è molto più complesso. È qui che Il Buco comincia a perdere forza, poiché più ci si concentra sui tentativi dei prigionieri di sfuggire alla prigione, meno la storia riesce a coinvolgere. Il film, che all’inizio è una chiara denuncia sociale, si trasforma in un esercizio narrativo che fatica a reggere il peso delle sue ambizioni.

Consapevole delle lacune del primo film, Il Buco – Capitolo 2 cerca di affrontare la questione da una prospettiva diversa. Anziché focalizzarsi sulla struttura della prigione o sulle vie di fuga, il sequel si concentra sui sistemi che potrebbero consentire ai prigionieri di sopravvivere.

Questo cambio di direzione permette a Gaztelu-Urrutia di approfondire la sua esplorazione della natura umana e delle dinamiche sociali all’interno della prigione, offrendo una critica più raffinata delle gerarchie e delle fragili solidarietà che regolano il nostro mondo.

In Il Buco 2 viene introdotta una nuova protagonista, Perempuan (interpretata da Milena Smit), che ha imparato a conoscere bene il funzionamento della prigione. In contrasto con il messaggio del primo film, che invitava a essere il cambiamento che si desidera vedere nel mondo, il sequel si concentra sul concetto di sopravvivenza collettiva.

La prigione ha subìto una rivoluzione e ha introdotto un nuovo sistema di condivisione: ogni prigioniero può mangiare solo il piatto che ha richiesto al suo ingresso, e qualsiasi violazione di questa regola viene punita con estrema violenza. L’idea alla base è che, se tutti rispettano le regole, nessuno morirà di fame. Ma la realtà è ben diversa, poiché il sistema, pur basato su un principio di equità, si rivela altrettanto brutale e violento di quello che ha sostituito.

Il film esplora la fragilità della solidarietà e la difficoltà di mantenerla in un ambiente in cui la sopravvivenza è l’unica priorità. La relazione tra Perempuan e il suo nuovo compagno di cella, Zamiatin, offre un esempio di come la solidarietà possa emergere anche nei contesti più disperati.

Tuttavia, questa solidarietà è messa costantemente alla prova dalle dure leggi del Buco. Nonostante gli sforzi dei personaggi per instaurare una qualche forma di comunità, la brutalità del sistema prevale, rivelando che anche le migliori intenzioni possono fallire in un mondo fondato sulla violenza e sulla competizione.

Anche se il concetto di solidarietà è centrale in Il Buco – Capitolo 2, il film mostra chiaramente quanto sia difficile realizzarlo in una società costruita sull’avidità e la sopraffazione. Nonostante qualche piccolo miglioramento nel sistema, il nuovo ordine del Buco comincia a crollare sotto il peso delle sue stesse contraddizioni. La figura quasi profetica di Dagin Babi rappresenta l’estremismo ideologico che comincia a diffondersi nella prigione, trasformando le regole del nuovo sistema in un culto violento e inflessibile.

Questa deriva è, di per sé, una riflessione sulla natura dei sistemi di potere. Anche quando si cerca di creare un sistema più giusto, l’umanità si rivela sempre vulnerabile ai suoi istinti più bassi. La rivoluzione ha portato un cambiamento, ma non ha eliminato la violenza intrinseca al sistema, che continua a manifestarsi sotto nuove forme.

Nel corso del film, la tensione tra l’idealismo della solidarietà e la brutalità della realtà quotidiana diventa sempre più evidente, mostrando che anche i migliori sistemi possono crollare di fronte alla debolezza umana.

Purtroppo, nonostante le sue premesse interessanti, Il Buco 2 ripete molti degli errori del primo capitolo. Mentre Gaztelu-Urrutia continua a mescolare filosofia e horror grafico, questo sequel fatica a mantenere una coerenza narrativa.

Il tentativo di introdurre una mitologia complessa, intrisa di simbolismo religioso e intellettualismo pseudo-filosofico, non riesce a dare maggiore profondità alla storia. Anzi, questi elementi tendono a distogliere l’attenzione dal vero fulcro della narrazione, rendendo il film sempre più astratto e distante dalle problematiche reali che intende affrontare.

Con l’avanzare dei minuti, l’evoluzione della trama si fa confusa e disordinata. I personaggi, già poco approfonditi nel primo film, diventano ancora più piatti e simbolici. Le scene si caricano di una pesantezza visiva e narrativa che svuota il film della sua tensione originale. Se l’idea di partenza era quella di approfondire le dinamiche della solidarietà in un contesto disperato, il film finisce per perdersi in un miscuglio di colori, simboli religiosi e riferimenti astratti che diluiscono il suo potenziale.

Nonostante tutto, entrambi i film riescono a mettere in luce verità scomode sul capitalismo e sulla natura umana. Il Buco e Il Buco 2 offrono una critica feroce dei sistemi economici basati sull’avidità e sulla disuguaglianza. Tuttavia, mentre la metafora funziona a livello superficiale, entrambi i film faticano a portare avanti il loro messaggio con una narrativa coinvolgente e coesa.

Il pubblico si trova così di fronte a una realtà dura e difficile da digerire: in un mondo dove i più forti prosperano a spese dei deboli, la solidarietà è fragile e spesso insufficiente.

