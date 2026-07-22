Sezione:

Home » Cinema » Azione & Avventura » Jake Gyllenhaal è a metà tra Rocky e Toro scatenato in questo film da non perdere

Jake Gyllenhaal è a metà tra Rocky e Toro scatenato in questo film da non perdere

22/07/2026 news di Andrea Palazzolo

Jake Gyllenhaal in questo dramma sportivo su Netflix. Trasformazione fisica, boxe e redenzione in un film che spezza il cuore.

Una scena di Southpaw

Uscito nel 2015 e diretto da Antoine Fuqua, Southpaw racconta la storia di Billy Hope, un campione di boxe la cui vita perfetta implode dopo una tragedia personale. Gyllenhaal interpreta un uomo che perde tutto – la moglie, la figlia, il titolo, la casa – e deve letteralmente combattere per ricostruire la propria esistenza partendo dal fondo. Si tratta di un dramma sportivo viscerale, doloroso, che lascia il segno ben oltre i titoli di coda.

La trasformazione fisica di Gyllenhaal per Southpaw rimane una delle più impressionanti della sua carriera. L’attore si è allenato per mesi con veri pugili professionisti, arrivando a padroneggiare tecniche avanzate e sviluppando una muscolatura da atleta. Ma non è solo questione di fisico: nelle scene sul ring, Gyllenhaal incarna completamente Billy Hope, un fighter che adotta la guardia southpaw – da cui il titolo – una posizione considerata non ortodossa nel pugilato, proprio come un rapper bianco lo era nel mondo dell’hip-hop.

Già, perché Southpaw nasce da un’ispirazione particolare: la vita di Eminem. La sceneggiatura di Kurt Sutter è stata concepita come una metafora delle battaglie personali del rapper di Detroit, dalla sua ascesa contro ogni previsione fino alle lotte con la dipendenza e i demoni interiori. Billy Hope, come Marshall Mathers, è un outsider che sfida le convenzioni del suo ambiente. Incassa colpi su colpi prima di sferrare il knockout decisivo, proprio come Eminem ha dovuto superare ostacoli e pregiudizi prima di dominare la scena musicale.

Inizialmente, il ruolo di Billy Hope era stato pensato proprio per Eminem, che però declinò l’offerta concentrandosi sulla musica. Jake Gyllenhaal raccolse il testimone e ne fece qualcosa di personale, diverso, ugualmente potente. Il risultato è una performance che alterna brutalità fisica a fragilità emotiva, soprattutto nelle scene con la figlia Leila, interpretata da Oona Laurence. Il rapporto padre-figlia diventa il vero cuore pulsante del film: Billy deve riconquistare non solo il titolo, ma soprattutto la fiducia della bambina che lo ha visto perdere il controllo.

A guidarlo in questa risalita c’è Tick Wills, un allenatore interpretato da Forest Whitaker che gestisce una palestra di quartiere per ragazzi difficili. Il loro rapporto segue i canoni classici del genere sportivo – il maestro severo ma giusto, l’allievo orgoglioso che deve imparare l’umiltà – ma Fuqua e Gyllenhaal riescono a dare spessore anche ai cliché, costruendo scene di allenamento che sono momenti di vera crescita interiore.

Jake Gyllenhaal in Southpaw
Jake Gyllenhaal in Southpaw, fonte: 01 Distribution

Le scene di combattimento in Southpaw hanno un realismo quasi documentaristico. Niente coreografie spettacolari o montaggio frenetico: Fuqua piazza la camera al centro del ring e lascia che i pugni facciano il lavoro. Il sangue, il sudore, il suono sordo dei guantoni contro la carne sono tangibili. Ogni incontro costa qualcosa a Billy, fisicamente ed emotivamente, e lo spettatore lo sente sulla propria pelle.

Netflix offre l’opportunità di recuperare questo gioiello del 2015 che all’epoca non ebbe il riconoscimento che meritava. Southpaw è un complemento necessario per chiunque voglia vedere fino a dove può spingersi un attore quando decide di mettersi davvero in gioco.

© Riproduzione riservata

Tags:
Henry Cavill nel poster di Immortals
Azione & Avventura

Le avventure di Ulisse, Ercole e Zeus: i film sulla mitologia greca che devi riscoprire dopo Odissea di Nolan

 di Andrea Palazzolo

Scopri i migliori film sulla mitologia greca che devi assolutamente recuperare. Gli dei dell'Olimpo rivivono sul grande schermo.

Azione & Avventura

Drive, Nicolas Winding Refn racconta la lavorazione: “Quasi tutti lo odiavano”

 di Stella Delmattino

Il regista ripercorre la travagliata nascita del cult del 2011, ricordando i dubbi, le continue riscritture e l'incontro con Ryan Gosling che cambiò tutto

Brad Pitt, George Clooney e Matt Damon in Ocean's Thirteen (2007)
Azione & Avventura

Matt Damon aggiorna su Ocean’s 14: “Siamo in una fase di attesa”

 di Stella Delmattino

Il nuovo capitolo della saga continua a prendere forma, ma le ultime dichiarazioni dell'attore mostrano che il progetto deve ancora superare un passaggio fondamentale

Adam Driver in Father Mother Sister Brother (2025)
Azione & Avventura

Kevin Feige su Adam Driver: “Dice sempre di no ai ruoli Marvel, è una tradizione”

 di Stella Delmattino

Il presidente dei Marvel Studios interviene sulle voci circolate attorno al futuro degli X-Men e racconta un curioso retroscena sui rapporti con l’attore

Sci-Fi & Fantasy

Gli Anelli del Potere 3 mostrerà finalmente la forgiatura dell’Unico Anello

La nuova stagione della serie Prime Video si prepara ad affrontare uno degli eventi più attesi dell'intera Seconda Era, con un Sauron ormai pronto a uscire definitivamente dall'ombra

 Leggi di più
Sci-Fi & Fantasy

Neill Blomkamp torna al fanta-horror con NIGHTBORNE: guarda il corto realizzato interamente con l’IA

L'attrice ha anche Il regista di District 9 pubblica il cortometraggio sperimentale NIGHTBORNE, primo test realizzato con immagini generate dall'intelligenza artificiale, e anticipa che il prossimo obiettivo è un lungometraggio creato con lo stesso processo

 Leggi di più
Azione & Avventura

Apple TV fa alcune delle serie migliori in circolazione. Perché allora sembrano non esistere?

Le produzioni Apple TV raccolgono recensioni eccellenti e premi, ma raramente diventano fenomeni di massa. Ecco perché la qualità, da sola, non basta

 Leggi di più
Sci-Fi & Fantasy

Un pianeta alieno, un mostro da sconfiggere e un fratello da vendicare: il film di fantascienza che devi recuperare

Questo film di fantascienza e azione è solo l'ultimo capitolo di una saga che affonda le sue radici negli anni '80

 Leggi di più
Sci-Fi & Fantasy

Questo sottovalutato film d’animazione di 23 anni fa era all’avanguardia: ecco perché riscoprirlo

23 anni fa è uscito questo film della DreamWorks Animation e ad oggi in pochi se lo ricordano. Ecco perché riscoprirlo.

 Leggi di più