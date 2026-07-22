Jake Gyllenhaal è a metà tra Rocky e Toro scatenato in questo film da non perdere

Uscito nel 2015 e diretto da Antoine Fuqua, Southpaw racconta la storia di Billy Hope, un campione di boxe la cui vita perfetta implode dopo una tragedia personale. Gyllenhaal interpreta un uomo che perde tutto – la moglie, la figlia, il titolo, la casa – e deve letteralmente combattere per ricostruire la propria esistenza partendo dal fondo. Si tratta di un dramma sportivo viscerale, doloroso, che lascia il segno ben oltre i titoli di coda.

La trasformazione fisica di Gyllenhaal per Southpaw rimane una delle più impressionanti della sua carriera. L’attore si è allenato per mesi con veri pugili professionisti, arrivando a padroneggiare tecniche avanzate e sviluppando una muscolatura da atleta. Ma non è solo questione di fisico: nelle scene sul ring, Gyllenhaal incarna completamente Billy Hope, un fighter che adotta la guardia southpaw – da cui il titolo – una posizione considerata non ortodossa nel pugilato, proprio come un rapper bianco lo era nel mondo dell’hip-hop.

Già, perché Southpaw nasce da un’ispirazione particolare: la vita di Eminem. La sceneggiatura di Kurt Sutter è stata concepita come una metafora delle battaglie personali del rapper di Detroit, dalla sua ascesa contro ogni previsione fino alle lotte con la dipendenza e i demoni interiori. Billy Hope, come Marshall Mathers, è un outsider che sfida le convenzioni del suo ambiente. Incassa colpi su colpi prima di sferrare il knockout decisivo, proprio come Eminem ha dovuto superare ostacoli e pregiudizi prima di dominare la scena musicale.

Inizialmente, il ruolo di Billy Hope era stato pensato proprio per Eminem, che però declinò l’offerta concentrandosi sulla musica. Jake Gyllenhaal raccolse il testimone e ne fece qualcosa di personale, diverso, ugualmente potente. Il risultato è una performance che alterna brutalità fisica a fragilità emotiva, soprattutto nelle scene con la figlia Leila, interpretata da Oona Laurence. Il rapporto padre-figlia diventa il vero cuore pulsante del film: Billy deve riconquistare non solo il titolo, ma soprattutto la fiducia della bambina che lo ha visto perdere il controllo.

A guidarlo in questa risalita c’è Tick Wills, un allenatore interpretato da Forest Whitaker che gestisce una palestra di quartiere per ragazzi difficili. Il loro rapporto segue i canoni classici del genere sportivo – il maestro severo ma giusto, l’allievo orgoglioso che deve imparare l’umiltà – ma Fuqua e Gyllenhaal riescono a dare spessore anche ai cliché, costruendo scene di allenamento che sono momenti di vera crescita interiore.

Le scene di combattimento in Southpaw hanno un realismo quasi documentaristico. Niente coreografie spettacolari o montaggio frenetico: Fuqua piazza la camera al centro del ring e lascia che i pugni facciano il lavoro. Il sangue, il sudore, il suono sordo dei guantoni contro la carne sono tangibili. Ogni incontro costa qualcosa a Billy, fisicamente ed emotivamente, e lo spettatore lo sente sulla propria pelle.

Netflix offre l’opportunità di recuperare questo gioiello del 2015 che all’epoca non ebbe il riconoscimento che meritava. Southpaw è un complemento necessario per chiunque voglia vedere fino a dove può spingersi un attore quando decide di mettersi davvero in gioco.

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