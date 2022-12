Monstrous: la recensione del film horror anni Cinquanta con Christina Ricci

La presenza della sempreverde Christina Ricci nel ruolo di protagonista sarà senza dubbio fonte di attrattiva per Monstrous, un horror thriller sfilacciato che si basa su convenzioni ben collaudate, ma che si diverte a farlo. Ci sono alcune idee intriganti sul trauma, la fiducia e il senso di colpa materno in questa storia di una madre single che inizia una nuova vita con il figlio piccolo nella California degli anni Cinquanta ma, come è tipico del regista Chris Sivertson (All Cheerleaders Die), il film privilegia in gran parte gli spaventi di genere rispetto a qualcosa di più profondo.

Presentato al Glasgow Frightfest e poi a Sitges, Monstrous dovrebbe attirare l’attenzione degli appassionati sia per la protagonista che per i suoi effetti speciali, mentre le sue svolte narrative potrebbero creare ulteriore passaparola.

Nell’America degli anni Cinquanta, Laura (Ricci) e suo figlio di sette anni, Cody (Santino Barnard), si dirigono verso una piccola città della California per sfuggire all’ex marito violento di lei e iniziare una nuova vita. Laura si innamora della nuova casa e si tiene occupata nel suo lavoro di dattilografa; la sera guarda la televisione e sogna nuovi elettrodomestici da cucina.

Per Cody, invece, è più difficile ambientarsi: fatica a inserirsi a scuola e desidera tornare a casa. E quando inizia a parlare della “bella signora” dello stagno esterno che viene a trovarlo di notte, Laura capisce che i suoi problemi sono solo all’inizio.

Monstrous ha un’atmosfera efficacemente inquietante fin dall’inizio; nonostante l’America da cartolina in mostra – una gloriosa tavolozza in technicolor fatta di Chevrolet scintillanti, coppe di gelato e gonne sgargianti – nulla sembra del tutto ‘a posto’. Le ombre oscure del passato li hanno chiaramente seguiti fin nel Golden State; nonostante gli sforzi di Laura, Cody è introverso e distante, il legame tra i due è a tratti intimo e teso.

E così come suo figlio sembra andare alla deriva, senza legami, nel nuovo ambiente, Laura ne è spesso sopraffatta, ripetendo slogan pubblicitari per placare il dolore fisico che sente nello stomaco, chiudendo gli occhi per sfuggire a bizzarre visioni di muri intrisi d’acqua e quadri che si dissolvono.

Christina Ricci si impegna e coinvolge, mentre la fotografia di Senda Bonnet offre un lavoro di grande effetto, contrapponendo l’ampio orizzonte californiano e le distese d’erba sussurrante agli opprimenti e scricchiolanti interni notturni della casa di Laura e all’ambiente pressante del suo lavoro in ufficio e della scuola di Cody.

Nonostante il suo tono stravagante, non si può tuttavia sfuggire al fatto che Monstrous praticamente si regge su alcune convenzioni di genere piuttosto ovvie: la madre single disperata che cerca di salvare il proprio figlio; il mostro gocciolante che emerge dal lago vitreo nel bosco; una minaccia domestica inarrestabile; il fatto che, nonostante le suppliche sempre più spaventate di Laura, nessuno sia disposto a crederle.

Per merito della sceneggiatrice Carol Chrest, rimane comunque in gran parte ambiguo se questo squallido stalker soprannaturale sia autentico o una manifestazione di un trauma collettivo; il fatto che Laura non riesca a trovare aiuto per nessuna delle due possibilità è una frustrazione palpabile.

In effetti, è proprio con l’idea della persecuzione di donne vulnerabili – un pilastro del cinema horror – che Monstrous compie le sue esplorazioni più interessanti. Man mano che la storia procede e gli elementi più disparati cominciano ad essere messi a fuoco, infatti, la situazione di Laura inizia ad assumere una forma molto diversa. Quando la vera natura dei suoi demoni viene finalmente rivelata, la vicenda inizia ad addentrarsi in un territorio molto più intrigante, esaminando come il passato possa perseguitare il presente, come il peggior tipo di incubi possa venire dall’interno e come non sia sempre meglio fidarsi della propria prospettiva.

Eppure, non è abbastanza per elevare Monstrous al di sopra dei semplici standard di genere.

Di seguito trovate il full trailer internazionale di Monstrous, disponibile a noleggio su Prime Video:

