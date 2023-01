Rooney Mara su Nightmare (2010): “Brutta esperienza, devo stare attenta a parlarne; ne uscii grazie a Fincher”

Rooney Mara ha dichiarato in un recente episodio del podcast “LaunchLeft” (via IndieWire) che David Fincher le ha restituito la fiducia nella recitazione dopo che lei aveva rischiato di abbandonare la professione in seguito a una brutta esperienza durante la lavorazione del remake di Nightmare – Dal profondo della notte (Nightmare on Elm Street) del 2010.

L’attrice candidata all’Oscar non ha rivelato cosa sia successo davvero su set del primo e unico film diretto dal regista Samuel Bayer, lasciando alla nostra immaginazione se si sia trattato di vessazioni psicologiche di qualche tipo. Queste le sue parole:

Qualche anno prima di [Millennium – Uomini che odiano le donne], ho girato un remake di Nightmare – Dal profondo della notte, che non fu una bella esperienza. Devo stare attenta a quello che dico e a come ne parlo …

Non fu una bella esperienza e mi spinse fino a questo punto, in cui mi trovo ancora oggi, in cui non voglio recitare a meno che non stia facendo cose che sento di dover fare. Così, dopo aver fatto quel film, decisi: ‘Ok, non reciterò più a meno che non si tratti di qualcosa per cui mi senta di volerlo fare‘.

Fortunatamente per Rooney Mara, dopo Nightmare finì rapidamente nel radar di David Fincher. I due unirono le forze prima per The Social Network, in cui all’attrice toccò la scena di apertura nel ruolo dell’ex fidanzata che si scaglia contro Mark Zuckerberg.

All’epoca Rooney Mara non era un nome conosciuto, quindi David Fincher dovette lottare per averla nel film:

Dovette combattere molto per farmi ottenere la parte, perché lo studio non mi voleva. Fu una vera e propria svolta nella mia vita e nella mia carriera.

Poi, il regista chiamò Rooney Mara per il ruolo da protagonista in Millennium – Uomini che odiano le donne del 2011, che le valse una nomination all’Oscar:

Ci lavorai per un anno di fila. David mi prese sotto la sua ala protettrice. Diventò il mio mentore in molti modi. Si preoccupò di assicurarsi che sapessi di avere voce in capitolo e che la mia opinione contasse qualcosa. Mi diede costantemente forza, e credo che questo abbia influito molto sulle mie scelte successive.

Di seguito trovate una scena con Rooney Mara da Nightmare 2010:

Fonte: LaunchLeft