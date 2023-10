Saw X: la recensione del decimo film dell’Enigmista, dirige Kevin Greutert

Mentre John Kramer (Tobin Bell), alias Jigsaw / L’enigmista, mette in piedi l’ennesimo spettacolo di freddissima e millimetrica ferocia, dice rivolgendosi alle sue impotenti vittime: “Questa non è una punizione. È un risveglio”. Questa dichiarazione sembrerebbe suggerire che Saw X di Kevin Greutert sia qui per rinverdire e ridisegnare questo franchise torture porn di lunga data. Se così fosse, si tratterebbe allora del terzo tentativo in tal senso.

Spiral di Darren Lynn Bousman, per esempio, ci aveva provato nel peggiore dei modi nel 2021 (la recensione), inserendo una retorica poliziesca schiettamente ambivalente (e davvero incoerente …) e inquadrature fluide con la SteadiCam. Eppure, per la maggior parte, quel film era proprio come tutti gli altri capitolo di Saw, anche se la sua sensazione di nausea era meno dovuta alla violenza esplicita e più al modo spensierato in cui ricorreva a immagini cariche di connotazioni politiche: maiali e le loro viscere, letteralmente e metaforicamente, sparsi ovunque.

John Kramer era più un fantasma ai margini di quel film, mentre qui torna a disposizione per consolidare il suo status di antieroe di sorta. Senza preoccuparsi troppo della mitologia contorta della saga, Saw X funge da sequel diretto del primo capitolo del 2004, ambientato prima di Saw II. E questa informazione è importante nella misura in cui John Kramer è ancora vivo e sta affrontando una diagnosi terminale di cancro al cervello.

Quando incontra qualcuno (Michael Beach) del suo gruppo di sostegno contro il cancro, l’uomo viene indirizzato al Dott. Finn Pederson (Donagh Gordon), il quale afferma che il suo approccio ancora sperimentale può curare il cancro.

Entra quindi in contatto con la figlia del bravo dottore, Cecilia Pederson (Synnøve Macody Lund), si reca in Messico per un trattamento da 250.000 dollari e si sveglia con una nuova prospettiva di vita.

Ma quando ritorna sul luogo dell’intervento, un cubo di algido vetro riempito con attrezzature mediche apparentemente all’avanguardia, lo trova abbandonato e si rende conto di essere stato truffato. Così, con l’aiuto della sua fedele assistente, Amanda (Shawnee Smith), decide di rintracciare tutti coloro che gli hanno fatto del male e punirli.

Questo preambolo alla ‘esperienza Saw’ che ogni fan attende – ritenuto doveroso dalla sceneggiatura – dura circa 40 minuti, e in questo non breve lasso di tempo vediamo solamente una trappola, che viene riservata a un inserviente dell’ospedale che deruba i pazienti e, a quanto pare, è solo nell’immaginazione di John Kramer. Tale rivelazione sarebbe l’indizio per un film più interessante, di quelli che aspirano a entrare nella mente del Grande Cattivo interpretato dall’80enne Tobin Bell in più di un modo.

Il fatto che questa trappola, che prevede la rottura delle dita e il risucchio degli occhi, sia solo un’idea germinata nella mente di John Kramer e arrivi dopo che i titoli di testa mettono a confronto il testo con le immagini della TAC al suo cranio, crea quasi naturalmente l’aspettativa che Saw X possa finire per essere più uno studio sui personaggi.

Kevin Greutert non è però purtroppo in grado di mantenere quella promessa, così come quella in cui Amanda riesca a fare qualcosa di più interessante oltre a servire occasionalmente da ‘scintilla di coscienza’ per il suo mentore.

Ma è difficile biasimare Saw X per queste aspettative non soddisfatte, anche mentre si contorce nel tentativo di dare alle azioni di Jigsaw una motivazione più intensa o farle sembrare più giustificate.

Ci ricordano subito che le vittime dell’Enigmista sono dei terribili truffatori, persone che hanno rubato la speranza agli altri attraverso le loro pratiche mediche illegali. E la biondissima Synnøve Macody Lund, nel ruolo del freddo finto medico dagli zigomi affilati come una sega a osso, tiene botta attraverso il tormento. È lei che, alla fine, mette alla prova il pugno di ferro arrugginito di Jigsaw in termini di codice morale, ma questa inversione retorica arriva troppo tardi per influenzare significativamente la trama di Saw X.

La vera delusione è che Shawnee Smith, che ritorna nella saga per la prima volta da Saw VI del 2009, è relegata principalmente a fare il lavoro sporco di John. È dura essere un discepolo, e l’attrice non ha l’opportunità di mostrare il suo vero talento dai tempi del terzo capitolo.

In Saw X, tuttavia, otteniamo ugualmente qualche accenno di ciò che la rende così emozionante come interprete, specialmente in un genere come l’horror: è tutta istinto, una tempesta di emozioni e disperazione psicotica pienamente incarnata.

Shawnee Smith infonde ai film in cui appare spirito e dark humor, insieme ad una tensione che li eleva al di là di una semplice sequela di ossa che si spezzano, urla e lacrime e sangue che scorre a fiumi. Nonostante la superficialità del suo ruolo, cattura l’attenzione per la sua capacità di farci credere che Amanda confidi profondamente nella giustizia di qualcuno come Jigsaw.

È la seguace definitiva che paradossalmente ha il carisma e la dinamicità per guidare. Ciò che fa desiderare che un film del franchise di Saw finalmente permetta ad Amanda di essere quella che il pubblico adora. Ma non è questo il giorno.

Di seguito trovate il trailer italiano di Saw X, nei cinema dal 25 ottobre:

