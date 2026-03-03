Scream 7, Kevin Williamson: “Girato un finale alternativo, ma ai test l’hanno bocciato”

Attenzione: seguono importanti spoiler su Scream 7

Scream 7 ha segnato il grande ritorno di Neve Campbell nei panni di Sidney Prescott, ma non è stata l’unica figura storica della saga slasher a riapparire.

Dopo trent’anni di teorie dei fan, Matthew Lillard è tornato nei panni di Stu Macher, insieme a Laurie Metcalf (Nancy Loomis), Scott Foley (Roman Bridger) e David Arquette (Dewey Riley). I personaggi sono apparsi sotto forma di ricostruzioni in intelligenza artificiale utilizzate dal nuovo Ghostface per tormentare Sidney.

In un’intervista ricca di rivelazioni, lo sceneggiatore e regista Kevin Williamson ha confermato che è stato girato anche un finale alternativo in cui Stu è davvero vivo.

“Volevamo avere la botte piena e la moglie ubriaca,” ha spiegato Williamson. “Vorrei potermene prendere il merito, ma è stata un’idea di Guy Busick nella sua sceneggiatura. È stato lui a scrivere tutta la parte sull’intelligenza artificiale.”

Il regista ha aggiunto:

“La prima volta che l’ho letto ho pensato: ‘Come farà a funzionare? Come può essere vivo?’ Inoltre, se fosse solo IA, una parte del pubblico resterebbe delusa perché non è reale? Stavamo giocando su quel filo. E mentirei se dicessi che non abbiamo girato entrambe le versioni.”

Williamson ha poi rivelato:

“Abbiamo girato una piccola coda finale che tenevamo pronta nel caso servisse. Ma, stranamente, la decisione è stata che il pubblico lo voleva morto.”

Le proiezioni test hanno infatti mostrato una preferenza chiara: Stu doveva restare morto.

“Ha più senso. È più realistico. Se fosse vivo sarebbe un azzardo enorme. Oggi viviamo in un mondo in cui, con la falsa IA, sappiamo che è possibile.”

Nel film attualmente in sala, un nuovo Ghostface emerge nella tranquilla cittadina dove Sidney ha costruito una nuova vita. Quando sua figlia diventa il prossimo bersaglio, Sidney è costretta ad affrontare ancora una volta gli orrori del passato per fermare la scia di sangue.

