Strange World – Un Mondo Misterioso: la recensione del film d’avventura al centro della Terra di Don Hall

Uno dei maggiori pregi della Disney è sempre stato quello di saper amabilmente ‘rimescolare’ storie classiche per ogni nuova generazione. La Casa del Topo ha costruito le sue fondamenta su adattamenti ‘musicali’ di fiabe di pubblico dominio, ma nel corso degli anni ha poi allargato il tiro alle avventure fantasy, ai racconti popolari e addirittura alle rivisitazioni di Shakespeare in chiave animalesca. Anche se qualche opera originale contemporanea è parimente presente nel mazzo, si può dire che il pastiche sia il pane quotidiano dello studio americano.

Quindi, quando la Disney scopre un genere per lei completamente inedito con cui poter giocare, i motivi per festeggiare non mancano, almeno sulla carta. Soprattutto quando si tratta di un genere così insolito e imprevedibile come l’avventura pulp.

Strange World – Un Mondo Misterioso, il nuovo film d’animazione per la stagione natalizia 2022 diretto da Don Hall (Raya e l’ultimo drago) e scritto e co-diretto da Qui Nguyen (anch’egli già dietro a Raya e l’ultimo drago), prende liberamente ispirazione dai racconti dei primi del Novecento con protagonista Doc Savage e dai film fanta-action come Viaggio al centro della Terra e King Kong.

Il film è una pura avventura pulp sia nello stile (carattere usato per il titolo incluso) che nei sentimenti proposti – seguiamo una famiglia di avventurieri che attraversa un pericoloso mondo alieno dai colori estremamente vivaci che sembra un incrocio tra quello descritto nel gioco da tavolo Candyland e il Pandora di Avatar.

Strange World si porta tuttavia dietro un atteggiamento assolutamente moderno, che potrebbe impedirgli di entrare a far parte della folta schiera dei classici senza tempo marchiati Disney.

Veniamo condotti nella fantomatica Avalonia, una terra presa direttamente da un fumetto degli anni Trenta, popolata da carrozze trainate da cavalli e da persone vestite come agli inizi del XX secolo. Un cinegiornale d’epoca introduce il leggendario esploratore Jaeger Clade (doppiato in originale da Dennis Quaid, in italiano da Francesco Pannofino) e suo figlio Searcher (Jake Gyllenhaal / Marco Bocci) mentre sfidano terreni accidentati e montagne impervie in cerca di una nuova casa per il loro popolo in difficoltà.

Searcher però non condivide l’atteggiamento impavido del padre, preferendo guardare ciò che concretamente gli sta già intorno per trovare una soluzione piuttosto che l’orizzonte lontano e forse irraggiungibile. Quando il ragazzo scopre una pianta che potrebbe diventare una fonte di energia per il popolo di Avalonia, la frattura tra lui e il genitore si trasforma così in un abisso. Il burbero e poco propenso al dialogo Jaeger decide di partire da solo alla ricerca del sogno, mentre Searcher torna ad Avalonia per coltivare la nuova risorsa, chiamata Pando.

Venticinque anni dopo, Avalonia si è rapidamente industrializzata grazie alla scoperta del Pando. Le carrozze trainate da cavalli sono state sostituite dalle automobili, enormi navicelle spaziali affollano i cieli e Searcher è il felice padre di una famiglia multietnica e facoltoso coltivatore di Pando. Ma qualcosa sta andando storto: tutti i raccolti di Pando stanno infatti rapidamente appassendo per una causa sconosciuta e la loro energia inizia a esaurirsi sempre più rapidamente.

Così, Searcher viene arruolato a sorpresa dalla presidente di Avalonia, Callisto Mal (Lucy Liu / Valentina Stredini), già esploratrice a fianco di Jaeger, per una spedizione alle radici – letteralmente – del Pando, che condurrà lui e la sua curiosa famiglia, compreso il figlio adolescente e ribelle Ethan (Jaboukie Young-White / Lorenzo Crisci) che si è nascosto sulla navetta, in una strana landa dai colori accesi che si trova a grande profondità sotto la superficie del mondo conosciuto.

L’accostamento del marchio Disney e di una avventura tipicamente pulp nel senso più genuino del termine sembrerebbe a prima vista assai improbabile. Il primo è conosciuto come l’apice delle narrazioni dai buoni sentimenti per famiglie. L’altro è, beh, completamente l’opposto. Generalmente (ma non è esattamente così) quanto di più c’è di efferato e di sordido è infatti associato alla letteratura pulp americana dei primi anni del ‘900, che prendeva il nome dalla carta non rifilata di polpa di legno a basso costo su cui venivano pubblicati quei magazine.

Gli eroi del pulp potrebbero pure esser stati i nonni dei moderni supereroi, ma non erano comunque letture adatte ai ragazzini. Quindi, la sola prospettiva – sbandieratissima in fase promozionale da Don Hall – di vedere la Disney alle prese con un’avventura di questo tipo era senz’altro una premessa stimolante. Strange World è all’altezza delle aspettative? Sì, e no.

Dal momento in cui sono state diffuse le prime immagini di Strange World, è stato difficilmente negabile che il film avesse in effetti l’aspetto di una tipica avventura pulp.

L’universo che mostrava era color caramella, folle e abbacinante. Mostri dalla forma di ameba e dinosauri gommosi popolavano questa terra dai toni rosa e viola, che pareva allo stesso tempo letale e amichevole per i suoi impreparati esploratori umani. E poi i successivi trailer han lasciato intendere che blob blu muti sarebbero stati le simpatiche spalle comiche dei protagonisti.

E così, fin dai primi istanti, Strange World dimostrava di essere riuscito a catturare lo spirito delle avventure pulp: quell’idea che tutto possa accadere e che le situazioni possano diventare ancora più strane e assurde.

Disney strizza ulteriormente l’occhio a Interstellar di Christopher Nolan, al già citato Avatar di James Cameron e, bizzarramente, a Osmosis Jones dei Farrelly, per mescolare ulteriormente poi le carte in tavola. Come pastiche, Strange World è effettivamente un successo. Come film con una propria precisa identità, lascia invece un po’ a desiderare.

In poche parole, Strange World è un puro e classicissimo titolo sulla tematica un po’ abusata del rapporto difficile tra padre e figlio (in questo caso padri e figli). Ed è il più tipico conflitto padre-figlio che si possa trovare sul grande schermo nel 2022: “Figlio, stai rinunciando al tuo sogno!”. “No papà, sto rinunciando al tuo!”. Sebbene Bocci e Pannofino si impegnino per suonare più che entusiasti nell’interpretare vocalmente questo angosciante scontro generazionale, è inevitabile avvertire oltre misura la stanchezza di tale archetipo anche in un film Disney costruito secondo le regole del pastiche.

Il doppiatore professionista Lorenzo Crisci garantisce una boccata d’aria fresca al ruolo del figlio adolescente di Searcher, Ethan (il personaggio apertamente LGBTQ la cui semplice esistenza sta già scatenando una tempesta tra i più conservatori), che – allo stesso modo – vorrebbe a sua volta perseguire il proprio personale sogno piuttosto che le medesime umili aspirazioni del padre agricoltore.

Inoltre, forse nel tentativo di rinfrescare queste vecchie storie, Strange World inserisce un po’ troppi anacronismi ‘alla moda’ (il toast all’avocado, un gioco di carte che ricorda “I coloni di Catan”, un simpatico slang da teenager), iniziando a mostrare a suo modo delle crepe nell’impalcatura del progetto.

Così, quando infine arriva al suo vero messaggio – l’attualissimo salvataggio della Terra dal cambiamento climatico – l’entusiasmo iniziale ha già iniziato a svanire. Insomma, la ventata di freschezza data da una Disney che prova a esplorare il genere pulp può arrivare a bersaglio solo fino a un certo punto quando si racconta sempre la solita vecchia storia. Qualcuno lo troverà rassicurante e doveroso, ma tentare di uscire da una facile ‘comfort zone’ sarebbe altrettanto gradito.

Di seguito trovate il full trailer italiano di Strange World – Un Mondo Misterioso, nei nostri cinema dal 23 novembre:

