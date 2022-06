Teaser per The Fall of Usher: Poe ispira una storia di omicidi, follia e macabro

Titolo originale : The Fall of Usher . Regista : Brian Cunningham.

Mentre aspettiamo la serie di Netflix e Mike Flanagan The Fall of the House of Usher, l’imminente film indipendente The Fall of Usher della Mutiny Pictures prova a giocare d’anticipo, adattando a sua volta il popolare racconto La caduta della casa degli Usher di Edgar Allan Poe.

Questa la trama ufficiale:

Un giovane che si prende cura del padre malato terminale viene trascinato in un vortice di omicidi, follia ed eventi macabri.

Il film è stato scritto e diretto da Brian Cunningham (Wretch).

Tra i protagonisti ci sono Spencer Korcz (One Wrong Step), James Tackett (Overtime, United We Fall), Savannah Schafer (Night of 1000 Clowns, Beasts of the Field) e Rita Hight (Roman Citizen, Bullitt Country)

Di seguito trovate il teaser trailer internazionale di The Fall of Usher, che verrà distribuito direttamente in Digital HD il 12 luglio, che ci dà un assaggio dei suoi valori di produzione:

Fonte: YouTube