The Devil on Trial – Processo al diavolo: la recensione del docufilm di Chris Holt (su Netflix)

30/10/2023 recensione film The Devil on Trial - Processo al diavolo di Marco Tedesco

Voto: 5/10 Titolo originale : The Devil on Trial , uscita : 17-10-2023. Regista : Chris Holt.

Non spetta certo a noi stabilire se Arne Cheyenne Johnson abbia davvero ucciso il suo padrone di casa Alan Bono perché ‘posseduto’ da un demone, come i suoi avvocati cercarono di sostenere in uno storico processo del 1981 in Connecticut noto come il Demon Murder Trial (“il processo dell’assassinio demoniaco”).

Eppure, sulla base del documentario spurio e crudamente sensazionalistico The Devil on Trial – Processo al diavolo, da poco finito dritto su Netflix, non spetta nemmeno al regista Christopher Holt dire cosa sia realmente accaduto.

Il docufilm si sforza infatti di presentare un resoconto credibile di una storia inquietante, che coinvolge anche la presunta possessione di un ragazzino e un esorcismo condotto sotto la guida degli autoproclamatisi ‘cacciatori di fantasmi’ e demonologi Ed e Lorraine Warren – eventi vagamente rappresentati sullo schermo nel film horror The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo (la recensione), una relazione romanzata.

La storia è che Arne Cheyenne Johnson evocò accidentalmente il demone che possedeva il bambino affinché entrasse nel suo corpo, innescando il caos che ne seguì.

Mentre i titoli di testa di The Devil on Trial – Processo al diavolo insistono sul fatto che “tutte le registrazioni audio e le fotografie” impiegate sono reali, quest’opera sembra avere ben poco interesse per la verità e ancor meno per l’integrità del resoconto.

Le foto, che pretendono di mostrare prove di possessione, sono state così pesantemente filtrate ed elaborate che “reale” appare un’affermazione almeno fuorviante. Anche le vecchie registrazioni audio confuse non sono una testimonianza convincente, e i realizzatori lo sanno: le hanno arricchite con effetti sonori e temi musicali drammatici.

I resoconti di prima mano degli eventi che hanno coinvolto Arne Cheyenne Johnson e altri vengono usati come foraggio per abili rievocazioni, ed è qui che Chris Holt inizia davvero il suo show: le case vibrano, le luci tremolano e figure oscure si nascondono nell’ombra, il tutto nello stile di un film horror di terz’ordine.

La voglia disperata di cercare lo spavento, piuttosto che coinvolgenti o provocatori, è così un fallimento intellettuale e artistico: un fallimento dell’immaginazione. Invece di sfidare le ipotesi, esplorare le terribili implicazioni o discutere le domande difficili sul tavolo, il regista si limita a estrarre il materiale necessario a scioccare lo spettatore e inscenare un’oscura provocazione.

