Trailer per Against the Ice (film Netflix): Coster-Waldau nella morsa letale dei ghiacci danesi a inizio ‘900

Titolo originale : Against the Ice , uscita : 10-02-2022. Regista : Peter Flinth.

Netflix ha diffuso nel pomeriggio il poster e il trailer di Against the Ice, survival thriller che è stato diretto da Peter Flinth (Il fachiro di Bilbao) che si basa sul romanzo danese “Two Against the Ice” di Ejnar Mikkelsen.

Scritto da Nikolaj Coster-Waldau (Il trono di spade), che ne è anche protagonista, assieme a Joe Derrick, il film è stato prodotto da Baltasar Kormákur.

Questa la lunga trama ufficiale:

Nel 1909, la spedizione artica danese guidata dal capitano Ejnar Mikkelsen (Coster-Waldau) stava tentando di confutare le pretese degli Stati Uniti sulla Groenlandia nord-orientale. Tale presunzione si basava sul presupposto che la Groenlandia fosse suddivisa in due diversi appezzamenti di terra.

Lasciando il suo equipaggio alla nave, Mikkelsen intraprese un viaggio attraverso i ghiacci con il un membro dell’equipaggio inesperto, Iver Iversen (Joe Cole, A Prayer Before Dawn). I due uomini riuscirono però a trovare la prova che la Groenlandia è un’isola, ma scoprirono che tornare alla nave avrebbe richiede più tempo e sarebbe stato molto più difficile del previsto.

Combattendo la fame estrema, la fatica e l’attacco di un orso polare, ce la fecero infine, ma trovarono la loro nave bloccata nel ghiaccio e il campo base abbandonato.

Sperando così di essere salvati, dovettero lottare per rimanere in vita. Man mano che i giorni si allungavano, la loro presa sulla realtà iniziò a svanire, alimentando un clima di sfiducia e paranoia, un cocktail pericoloso nella loro lotta per la sopravvivenza.

Nel cast del film ci sono anche Charles Dance e Heida Reed.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di Against the Ice, che finirà nel catalogo di Netflix il 2 marzo:

