Trailer per Baby Ruby: papà Kit Harington immerso in una maternità da incubo

Magnet ha appena diffuso il poster e il trailer di Baby Ruby, thriller psicologico che è stato scritto e diretto dall’esordiente Bess Wohl e vede tra i protagonisti Kit Harington (Il Trono di Spade).

Questa la trama ufficiale:

Jo è un’imprenditrice di successo felicemente incinta, in attesa dell’arrivo del suo primo figlio. Ma poco dopo aver accolto a casa la piccola Ruby, Jo inizia a sentire qualcosa di strano, anche se le viene assicurato che è tutto perfettamente normale.

C’è qualcosa che non va in lei? C’è qualcosa che non va in Ruby? E perché le mamme del quartiere, apparentemente perfette, vogliono così tanto fare amicizia con lei?

Mentre Jo lotta per proteggere se stessa e la sua bambina, si ritrova immersa in un sogno febbrile a occhi aperti in cui tutti sono una minaccia e niente è come sembra.

Nel cast del film ci sono anche Noémie Merlant e Meredith Hagner.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Baby Ruby, che uscirà nelle sale americane e in Digital HD il 3 febbraio:

Fonte: YouTube