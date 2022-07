Trailer per Burial: nel 1945, Tom Felton deve portare il corpo di Hitler in Russia

IFC Midnight ha da poco diffuso il poster e il trailer di Burial, thriller inglese ambientato alla fine della seconda guerra mondiale che è stato scritto e diretto da Ben Parker (The Chamber).

Questa la trama ufficiale:

Racconta la storia immaginaria di un piccolo gruppo di soldati russi incaricati di riportare i resti di Adolf Hitler a Stalin, in Russia.

Durante il viaggio, l’unità viene attaccata dai partigiani tedeschi, chiamati “I Lupi Mannari” e uccisi uno dopo l’altro.

Un’intrepida ufficiale dell’intelligence guida allora i compagni sopravvissuti verso un’ultima resistenza per assicurarsi che il loro carico non cada nelle mani di coloro che nasconderebbero la verità per sempre.

I ‘Lupi Mannari’, in questo caso, è il nome dei soldati tedeschi che operarono dietro le linee nemiche per attaccare le forze alleate durante la guerra.

Il film vede tra i protagonisti da Charlotte Vega, Tom Felton (la saga di Harry Potter), Harriet Walter, Barry Ward, Kristjan Üksküla, Dan Skinner, Bill Milner, Niall Murphy, Tambet Tuisk, David Alexander, Hendrik Toompere, Esther Kuntu e Sten Karpov.

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Burial, che uscirà nei cinema americani e On Demand il 2 settembre:

Fonte: YouTube