Trailer per Dawn Breaks Behind the Eyes: si torna all’horror gotico degli anni ’60 e ’70

Titolo originale : Dawn Breaks Behind the Eyes , uscita : 26-08-2021. Budget : $450,000. Regista : Kevin Kopacka.

A qualche mese dal teaser, sono da poco arrivati online il poster e il trailer di Dawn Breaks Behind the Eyes, horror gotico diretto dal regista austriaco Kevin Kopacka e interpretato da Jeff Wilbusch (The Missing).

Questa la trama ufficiale:

Margo, che proviene da una famiglia nobile, ha ereditato un castello e ora si reca ad ispezionarlo con il suo irascibile marito Dieter. Quando i due arrivano al castello ormai in rovina, la loro relazione viene messa a dura prova mentre la loro sanità mentale si deteriora lentamente.

Questo spalanca un nuovo mondo. Quando il tempo e lo spazio iniziano a muoversi intorno a loro, viene a galla una realtà che esiste solamente all’interno delle mura dell’inquietante edificio: una realtà piena di calore ed eccessi.

Tra i protagonisti del film ci sono anche Anna Platen (Para – Wir sind King), Luisa Taraz, Frederik Von Lüttichau (Gender Crisis), Bill Becker, Christopher Ramm e Elena Gomez Alvarez.

Lili Villányi e Kevin Kopacka (Ade) hanno scritto insieme la sceneggiatura.

Qualche tempo fa il regista aveva commentato:

Si tratta della mia lettera d’amore ai film horror gotici degli anni ’60 e ’70, traendo ispirazione da classici come La frusta e il corpo di Mario Bava o La rosa di ferro di Jean Rollin, con un pizzico di umorismo nero nel solco di opere come Nessuna festa per la morte del cane di Satana e Roulette cinese di Rainer Werner Fassbinder.

In attesa di capire se prima o poi lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Dawn Breaks Behind the Eyes, che arriverà direttamente in Digital HD il 24 giugno:

