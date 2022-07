Trailer per Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time, in uscita nei cinema italiani (con nuovo doppiaggio!)

Già presente da qualche tempo nel catalogo di Prime Video, Nexo Digital e Dynit hanno annunciato oggi a sorpresa che, nell’ambito dell’iniziativa ‘Stagione degli Anime al Cinema’, SOLO il 12, 13, 14 settembre porteranno nelle sale italiane Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time, il quarto (e ultimo) capitolo della nuova versione cinematografica di Evangelion, che conclude la tetralogia della “Rebuild of Evangelion”.

Il film, che è stato scritto e supervisionato da Hideaki Anno, vede alla regia Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama e Mahiro Maeda.

La particolarità risiede nel fatto che verrà proposto con un nuovo doppiaggio italiano ‘made by Dynit’ (col ritorno di Stella Musy).

Questa la trama ufficiale:

Ci racconta dell’organizzazione anti-Nerv Wille, guidata da Misato, che arriva nella città vecchia di Parigi, una città ormai rossa a causa della nucleizzazione.

L’equipaggio della nave AAA Wunder atterra su un pilastro di contenimento e ha solo 720 secondi di tempo per ripristinare la città. L’Unità-08 di Mari si prepara a intercettare una colonia di Eva della Nerv.

Nel frattempo, Shinji, Asuka e Rei (nome provvisorio) vagano per il Giappone.

Di seguito – sulle note di One last kiss di Hikaru Utada – trovate il nuovo trailer di Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube