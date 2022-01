Trailer per Hellbender: un verme scatena forze arcane e spaventose nei boschi

Shudder ha diffuso il poster e il trailer di Hellbender, horror presentato in anteprima al Festival di Sitges che è stato scritto, diretto, prodotto, montato e interpretato dalla famiglia di registi dello stato di New York chiamata The Adams, ovvero Toby Poser, John Adams e Zelda Adams (The Deeper You Dig).

Questa la trama ufficiale:

Izzy, 16 anni, conduce una vita isolata sulla cima di una montagna isolata. Tutto ciò che ha imparato proviene dalla sua mamma protettiva e dalla natura selvaggia che le inghiotte.

Izzy sogna un concerto dal vivo, ma sua madre pensa che sia troppo malata e non debba stare con gli altri.

Mettendo in dubbio la sua malattia e affamata di compagnia, Izzy sgattaiola però giù dalla montagna, dove fa amicizia con la sfacciata Amber.

Izzy si trova così in paradiso, almeno fino a quando un gioco crudele a base di alcolici con un verme vivo scatena in lei un nuovo tipo di fame.

Tra i protagonisti del film c’è anche Lulu Adams.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Hellbender, che debutterà sul servizio di streaming il 24 febbraio:

