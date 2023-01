Trailer per i 50 anni di Frankenstein Junior: nei cinema restaurato il classico di Mel Brooks

Nexo Digital ha diffuso oggi il nuovo trailer di Frankenstein Junior (il nostro dossier), classico della comicità firmato da Mel Brooks nel 1974 che tornerà nelle sale italiane dal 27 febbraio all’1 marzo con l’iniziativa ‘Frankenstein Junior Night’, tre notti di festeggiamenti in attesa del 50esimo anniversario del film.

L’invito di Nexo Digital agli appassionati è quello di recarsi nei cinema vestiti come i protagonisti Frankenstein Junior, pronti a recitarne tutti insieme le battute.

Nelle sale italiane saranno inoltre disponibili materiali visuali per scattare selfie accanto al poster celebrativo e speciali allestimenti a tema.

Cult che non ha bisogno di grandi presentazioni, Frankenstein Junior vede protagonisti Gene Wilder nei panni del Dottor Frankenstein, lo straordinario gobbo Igor reso immortale da Marty Feldman, la terribile e innominabile Frau Blücher interpretata da Cloris Leachman, la creatura – mostro portata in scena dall’immenso Peter Boyle e Madeline Kahn come Elizabeth.

Di seguito trovate il nuovo trailer italiano di Frankenstein Junior, che sarà distribuito in versione restaurata digitalizzata:

