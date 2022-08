Trailer per Jikirag, folk horror pagano che ci porta nel Giardino del Diavolo

Vertical Entertainment ha da poco diffuso il poster e il trailer di Jikirag, folk horror che è stato diretto da un trio di giovani registi canadesi, Alexander J. Baxter, Leigah Keewatin e Jessica Moutray.

Questa la trama ufficiale:

Un villaggio pagano, fondato sulle ossa di innocenti e di immondi, è profondamente radicato nel cuore di un antico Eden.

Quando l’equilibrio di carne e suolo inizia però a deteriorarsi, l’ultimo anziano del villaggio sopravvissuto si ritrova a lottare contro la follia e il macabro per salvare la sua gente non solo da se stessa, ma anche dal mostruoso giudizio celato nel sottosuolo.

Nel cast del film ci sono Tracey Roath, Alexander J Baxter, Roy Campsall, Josefin Jönsson Tysén, Jenna Hill e Corey Woods.

In attesa di capire se lo vedremo un giorno anche da queste parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Jikirag, che verrà distribuito in alcune sale americane e in VOD a partire dal 2 settembre, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

