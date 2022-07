Trailer per Paradise Highway: Binoche, Freeman e Grillo nella tratta degli esseri umani USA

Lionsgate ha da poco diffuso il poster e il trailer di Paradise Highway, thriller poliziesco diretto dall’esordiente Anna Gutto che vede tra i protagonisti Juliette Binoche (Chocolat), Morgan Freeman e Frank Grillo.

Questa la trama ufficiale:

Una camionista, Sally (Binoche), è stata costretta a contrabbandare merci illecite per salvare suo fratello Dennis da una letale banda carceraria.

Con gli agenti dell’FBI alle calcagna (Freeman), la coscienza di Sally è messa a dura prova quando l’ultimo carico si rivela essere una ragazzina.

Nel cast ci sono anche Cameron Monaghan (Jedi: Fallen Order), Hala Finley e Christiane Seidel.

Il film è stato classificato Rated R per ‘language throughout and some violence’.

In attesa di capire quando lo vedremo anche da queste parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Paradise Highway, che uscirà in alcune sale americane e in VOD a partire dal 29 luglio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube