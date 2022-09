Trailer per Space Monster Wangmagwi, kaijū movie sudcoreano del 1967 che si pensava perduto

Se siete fan dei film coi Kaiju, è di recente stato diffuso il trailer di un film di mostri del 1967 che si credeva perduto intitolato Space Monster Wangmagwi (Ujugoein Wangmagwi), che non è mai stato distribuito su supporti fisici o in digitale fino ad oggi.

Ebbene, il film – che rilegge King Kong in chiave sci-fi – è stato ora ritrovato (non è ben chiaro come o dove) e finalmente uscirà sul mercato dell’home video grazie a SRS Cinema, che ne ha acquisito i diritti per la distribuzione in Nord America.

Questa la lunga trama ufficiale:

Alieni provenienti da un altro mondo cercano di conquistare la Terra e la invadono con dischi volanti. Scatenano un mostro gigantesco chiamato Wangmagwi, che distrugge tutto sul suo cammino. L’Air Force, guidata dall’asso Oh Jeong-hwan, viene inviata a contrastarlo, ma può fare ben poco in aree così ancora densamente popolate.

In mezzo alla carneficina, il mostro spaziale cattura la sposa di Oh Jeong-hwan, Ahn Hee, portandola con sé mentre esegue gli ordini degli alieni. Tuttavia, quando cerca di schiacciare un ragazzino di nome Spider, il ragazzo riesce a eludere il mostro arrampicandosi su per il suo braccio e aprendosi poi un passaggio nell’orecchio del mostro.

Lo tortura dall’interno, recidendo il suo timpano e, dopo aver trovato un percorso nelle narici, pugnala la sua cavità nasale. Alla fine, Wangmagwi usa un potente raggio della morte, sciogliendo interi edifici, e costringendo Oh finalmente a fare qualcosa. L’uomo esegue così un piano rischioso per salvare la sua sposa e il bambino, sperando di fermare la bestia una volta per tutte.

Sci-Fi Japan afferma che si tratta del titolo “più ricercato tra gli oscuri e inediti kaiju movie” e che “per decenni si pensava che fosse andato perduto, fino a quando il Korean Film Archive non ne ha recentemente organizzato alcune proiezioni in giro per i Festival locali”.

Space Monster Wangmagwi – il secondo titolo di questo genere (e primo lungometraggio) mai girato in Corea del Sud – è stato diretto da Kwon Hyeok-jin (The Swordsman).

Di seguito trovate il trailer internazionale di Space Monster Wangmagwi:

Fonte: YouTube