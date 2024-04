Trailer per The Exorcism: Russell Crowe è un attore al centro di eventi maligni sul set

Titolo originale : The Exorcism , uscita : 31-05-2024. Regista : Joshua John Miller.

Vertical ha diffuso oggi il poster e il trailer di The Exorcism (in precedenza annunciato come The Georgetown Project), horror di possessione che vede protagonista l’ormai esperto del sottogenere Russell Crowe (L’esorcista del Papa).

In cabina di regia del film c’è Joshua John Miller, che ha anche co-scritto la sceneggiatura insieme a M.A. Fortin (The Final Girls).

Questa la trama ufficiale:

Anthony Miller (Crowe) è un attore tormentato che inizia a perdere il controllo durante le riprese di un film horror soprannaturale.

La figlia con cui non ha grandi rapporti (Ryan Simpkins) si chiede se stia ricadendo quindi nelle sue dipendenze passate o se ci sia qualcosa di più sinistro in gioco.

Nel cast ci sono anche Sam Worthington (Avatar: la via dell’acqua), Chloe Bailey (Praise This), Adam Goldberg (The Equalizer) e David Hyde Pierce (Frasier).

Tra i produttori figura invece Kevin Williamson (Scream).

Il regista – al debutto – ha commentato:

Le origini di The Exorcism vanno cercate nella mia infanzia trascorsa a guardare mio padre, Jason Miller, che interpretava Padre Karras che si gettava dalla finestra nel momento culminante de L’esorcista.

Se questo non fosse già abbastanza inquietante di per sé, mio padre non ha mai evitato di raccontarmi storie su quanto quel film fosse “maledetto”: i misteriosi incendi che affliggevano la produzione, le strane morti, le lesioni durature … e la lista continuava. La leggenda di ogni “film maledetto” mi ha affascinato fin da allora.

In attesa di capire quando arriverà in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di The Exorcism, che finirà nei cinema americani il 7 giugno, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere meta-cinematografiche:

Fonte: YouTube