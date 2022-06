Trailer per The Most Dangerous Game: Casper Van Dien a caccia di alcuni sventurati

Non è passato molto tempo da quando Universal e Blumhouse si sono cimentate con lo stesso concept in The Hunt e ora Mill Creek Entertainment ha messo in piede un remake vero e proprio di Caccia fatale / La pericolosa partita con The Most Dangerous Game, thriller classico del 1932 in cui i passeggeri di uno yacht di lusso venivano letteralmente cacciati per sport.

Oggi è arrivato online il trailer del remake low budget, che è stato diretto da Justin Lee (Final Kill).

Questa la trama ufficiale:

Un padre e un figlio naufragano su un’isola remota dove vengono coinvolti in una battuta di caccia tenuta dal suo misterioso proprietario, un uomo spietato che usa quella zona come riserva d’élite per inseguire la selvaggina più pericolosa di tutte: gli esseri umani.

tra i protagonisti del film ci sono il candidato all’Oscar Bruce Dern (Nebraska, Freaks, The ‘Burbs), Judd Nelson (The Breakfast Club), Casper Van Dien (Starship Troopers), Tom Berenger (Platoon) e Chris “CT” Tamburello (MTV’s “The Challenge”)

Richard Connell scrisse il racconto originale nel 1924, che divenne lungometraggio già nel 1932.

In attesa di capire se arriverà anche da queste parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Most Dangerous Game, che passerà nei cinema americani e poi On Demand dal 5 agosto:

Fonte: YouTube