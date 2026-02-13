Emerald Fennell parla del film su Zatanna mai realizzato: “Troppo cupo e differente per la Warner”

Per un momento, i fan DC avevano pensato di esplorare il lato più oscuro e soprannaturale dell’universo condiviso con Zatanna protagonista. Quel progetto, però, non ha mai visto la luce. Ora la regista Emerald Fennell ha raccontato com’era la sua versione del personaggio e perché non è mai arrivata al cinema.

La Fennell, già autrice di Saltburn e Una donna promettente, era stata ingaggiata nel 2021 proprio per scrivere un film su Zatanna Zatara, parte del progetto Justice League Dark sviluppato da J. J. Abrams per la Warner Bros.. L’idea era quella di creare un angolo mistico e più horror dell’universo DC. Tuttavia, con la nascita dei nuovi DC Studios guidati da James Gunn e Peter Safran, quella linea è stata abbandonata.

Ospite del podcast Happy Sad Confused, la Fennell ha spiegato che la sua sceneggiatura era fortemente legata a un momento personale complesso della sua vita:

“Credo che fosse folle perché probabilmente io stessa stavo attraversando un periodo difficile. Avevo appena finito Una donna promettente e mi trovavo improvvisamente in un mondo enorme in cui non avevo mai lavorato prima.”

“Mi sono detta: ‘Come posso realizzare una versione di un film di supereroi con cui io possa connettermi emotivamente?’ Ero una donna nel mezzo di un crollo nervoso.”

Quello stato d’animo ha influenzato profondamente il tono del progetto:

“È una sceneggiatura che riflette una donna nel mezzo di un crollo nervoso. Probabilmente era troppo distante dal genere.”

“Era davvero molto cupa. Non la rileggo da tantissimo tempo perché la trovo difficile.”

Un film quindi oscuro, psicologicamente intenso, lontano dalla formula tradizionale dei cinecomic. La Fennell ha comunque parlato con affetto dell’opportunità ricevuta:

“Voglio molto bene a J.J., e mi ha dato una grande opportunità affidandomi il progetto. Volevo davvero consegnare qualcosa di straordinario per loro, ma ho sempre avuto la sensazione di non aver dato esattamente ciò che volevano.”

Zatanna, una delle maghe più potenti dell’universo DC, lancia incantesimi pronunciando formule al contrario ed è legata alla Justice League e ai Sentinels of Magic. Un personaggio con enorme potenziale cinematografico, già oggetto in passato di un tentativo di adattamento da parte di Guillermo del Toro.

Al momento non risultano piani ufficiali per Zatanna nel nuovo DCU, ma la versione descritta da Emerald Fennell — una storia di magia oscura e fragilità psicologica — resta un affascinante “what if” nel panorama dei film DC mai realizzati.

