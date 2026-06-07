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Altro che Squid Game: queste serie tv coreana su Netflix è ricca d’azione (e devi vederla)

07/06/2026 news di Andrea Palazzolo

Questa serie televisiva su Netflix ha tutto ciò di cui hai bisogno: tanta azione sfrenata e una storia degna di Squid Game.

squid game stagione 3

Negli ultimi anni le serie coreane hanno dimostrato una straordinaria capacità di affrontare temi sociali complessi utilizzando linguaggi narrativi sempre nuovi. Dopo aver raccontato il sistema giudiziario minorile, la salute mentale e le disuguaglianze economiche, la Corea del Sud porta ora al centro della scena il mondo dell’istruzione con Lezioni vere, nuova produzione Netflix che riesce ad andare oltre il semplice mistero di Squid Game, puntando tutto sull’azione.

La serie mescola azione, dramma e satira sociale per raccontare una realtà scolastica sempre più difficile da gestire. Al centro della storia c’è il Bureau per il diritto all’istruzione, un’organizzazione speciale creata per intervenire quando studenti, insegnanti o genitori superano ogni limite. Non si tratta di semplici consulenti pedagogici o psicologi scolastici, ma di una vera e propria task force governativa addestrata a risolvere situazioni estreme.

Cosa accadrebbe se esistesse un gruppo incaricato di ristabilire l’ordine nelle scuole utilizzando metodi che le istituzioni tradizionali non possono adottare? Nasce così il Bureau per il diritto all’istruzione, una sorta di squadra speciale che opera al confine tra legalità e giustizia. Quando il sistema scolastico si dimostra incapace di proteggere insegnanti e studenti, intervengono loro, pronti a confrontarsi con bullismo, violenza, manipolazioni familiari e abusi di potere.

A guidare la squadra troviamo Na Hwa-jin, interpretato da Kim Moo-yul, già apprezzato in produzioni come Sweet Home. Il personaggio è un ispettore operativo dell’Agenzia per la tutela dei diritti degli insegnanti che affronta ogni caso seguendo regole proprie e metodi spesso poco convenzionali. Dotato di grande intelligenza, notevole preparazione e una determinazione incrollabile, Hwa-jin è considerato una sorta di giustiziere del sistema scolastico. Non teme pressioni né compromessi e affronta ogni missione con l’obiettivo di ristabilire equilibrio e giustizia. La sua figura è carismatica e determinata, lontana dall’immagine tradizionale dell’educatore: non si limita a mediare i conflitti, li affronta direttamente.

Dietro la struttura da action drama si nasconde una riflessione molto più ampia sulla crisi dell’autorità educativa. Lezioni vere affronta infatti questioni che negli ultimi anni hanno occupato sempre più spazio nel dibattito pubblico sudcoreano: l’aumento degli episodi di bullismo, le difficoltà degli insegnanti lasciati soli ad affrontare situazioni difficili, l’ingerenza delle famiglie e la perdita di autorevolezza delle istituzioni scolastiche.

Poster di Lezioni Vere di Netflix
Poster di Lezioni Vere di Netflix, fonte: Netflix

In una società in cui il confine tra autorità e permissivismo appare sempre più sfumato, la serie mostra come dietro ogni comportamento scorretto si nascondano spesso fragilità, incomprensioni e responsabilità condivise. Non si limita a individuare colpevoli e vittime, ma cerca di mostrare un sistema in cui tutti, in modi diversi, contribuiscono al deterioramento dell’ambiente educativo. Studenti aggressivi, genitori invadenti e iperprotettivi, insegnanti esasperati diventano parte di un quadro complesso che riflette molte problematiche contemporanee.

Con un cast di alto livello, una premessa originale e temi fortemente radicati nella realtà contemporanea, Lezioni vere si candida a essere una delle produzioni coreane più discusse dell’anno. Dietro le scene d’azione e il ritmo da thriller si nasconde infatti una riflessione profonda sul rapporto tra educazione, autorità e responsabilità collettiva.

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