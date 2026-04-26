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Da Jurassic Park al passato preistorico: questa serie di Steven Spielberg ha battuto ogni record su Netflix, ecco perché devi vederla

26/04/2026 news di Andrea Palazzolo

The Dinosaurs su Netflix: la docuserie di Spielberg mostra i dinosauri come erano davvero, con piume e rigore scientifico.

Una scena del film Jurassic Park

Trentadue anni dopo aver rivoluzionato il cinema con Jurassic Park, il leggendario regista Steven Spielberg torna ai dinosauri. Ma questa volta non per intrattenere, bensì per correggere. The Dinosaurs, docuserie Netflix in quattro episodi disponibile da marzo 2026, è il progetto che il regista premio Oscar ha prodotto attraverso Amblin Documentaries per raccontare la vera storia di queste creature, quella che la scienza ha riscritto dal 1993 a oggi. Dal 2 all’8 marzo, la serie ha totalizzato 10,4 milioni di visualizzazioni. Su Rotten Tomatoes il consenso della critica ha toccato il 100%. Numeri che certificano come l’appetito per i dinosauri non si sia mai estinto, ma che questa volta il pubblico cerca qualcosa di diverso dal brivido del blockbuster. Cerca la verità.

E la verità, scopriamo, passa attraverso le piume. Quel Tyrannosaurus Rex che tutti abbiamo amato nella sua maestosa nudità squamosa era, con ogni probabilità, ricoperto di piume. Un dettaglio che cambia radicalmente l’immagine mentale che tre generazioni di spettatori si sono costruite. The Dinosaurs, prodotta in collaborazione con Silverback Films e con gli effetti visivi di Industrial Light & Magic (ILM), punta proprio su questa fedeltà scientifica. Artisti e paleontologi hanno lavorato fianco a fianco per costruire modelli accurati, dove ogni dettaglio anatomico risponde alle più recenti scoperte fossili.

Una scena di The DInosaurs La Vera Storia
Una scena di The DInosaurs La Vera Storia, fonte: Netflix

La narrazione parte da 235 milioni di anni fa, quando sul supercontinente Pangea una piccola creatura bipede chiamata Marasuchus portava nel suo DNA il progetto di quello che sarebbe diventato l’impero più longevo della storia naturale. La voce che accompagna questo viaggio è quella di Morgan Freeman, la cui cadenza profonda trasforma dati paleontologici in epopea. Ogni episodio copre un’era distinta: Rise esplora le origini, Conquest racconta l’espansione interrotta da una glaciazione, Empire mostra il momento di massimo dominio sulla Terra, Fall porta fino all’asteroide che ha riscritto il destino del pianeta.

Non aspettatevi solo T-Rex e Velociraptor. La serie presenta l’intera catena evolutiva: dal Plateosauro al Mamenchisauro, passando per creature marine come il Pliosaurus e il Mosasaurus, fino ai dinosauri piumati come l’Anchiornis. L’obiettivo dichiarato dal regista Nick Shoolingin-Jordan è chiaro: “La vita sul nostro pianeta era quasi un assaggio per questa serie. Qui raccontiamo finalmente la cronologia completa e portiamo il pubblico in una vera avventura”. La musica è firmata da Lorne Balfe, compositore che ha lavorato a Mission: Impossible e Oppenheimer, capace di creare partiture che sostengono la narrazione senza sovrastarla. Il mix tra documentario classico e linguaggio cinematografico è evidente: ogni inquadratura è costruita come fosse parte di un film, ma l’integrità scientifica resta il vincolo primario.

Visibile su Netflix, The Dinosaurs si inserisce in un filone che unisce intrattenimento di qualità e divulgazione scientifica rigorosa. Un format che il pubblico italiano, stando ai numeri, premia. Forse perché dopo decenni di dinosauri immaginati, modificati, addomesticati dalla fiction, sentivamo il bisogno di conoscere quelli veri. Quelli con le piume, per quanto meno fotogenici possano sembrare al primo sguardo.

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