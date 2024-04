Dead Boy Detectives, stagione 1: la recensione degli 8 episodi della serie spin-off di The Sandman (su Netflix)

Premete il tasto play del vostro telecomando domestico su Dead Boy Detectives e – molto probabilmente – sarete colpiti da un’opprimente sensazione di deja vu.

Non avete forse già visto una serie Netflix infarcita di CGI incentrata su adolescenti che cercano di risolvere crimini e combattere fantasmi? Si tratta(va) di Lockwood & Co., una serie fantasy young adult finita a catalogo con un certo clamore giusto l’anno scorso, per poi essere cancellata brutalmente pochi mesi dopo. E cosa vi ricorda una fotografia carica di atmosfera intervallata da esplosioni al neon? Riverdale o Le terrificanti avventure di Sabrina, esatto, entrambe seguite – guarda caso – dal produttore esecutivo di Dead Boy Detectives, Greg Berlanti.

Se si aggiunge il fatto che questa nuova serie è ambientata nello stesso universo di The Sandman, l’adattamento curato da Netflix dell’omonima fumetto di Neil Gaiman, si potrebbe finire col roteare gli occhi e borbottare qualcosa sul “commissionato secondo i dati dell’algoritmo“.

A conti fatti, gli 8 episodi (da 50 minuti) della prima stagione di Dead Boy Detectives sembrano una amalgama di ingredienti che hanno già funzionato per lo streamer in passato, piuttosto che una creazione realmente coesa e originale.

I “ragazzi morti” in questione sono Edwin Payne e Charles Rowland, una coppia di fantasmi adolescenti apparsi per la prima volta in un’edizione del 1991 di The Sandman e successivamente protagonisti di una propria serie a fumetti della DC Comics.

Edwin, interpretato dall’esordiente George Rexstrew nel live action, è un collegiale infarfallinato degli anni Dieci del secolo scorso, ucciso da un gruppo di bulli che tentavano un rito demoniaco.

È acuto, studioso e un po’ bacchettone. Naturalmente, il suo migliore amico e collega Charles (Jayden Revri) è l’opposto di Edwin in quasi tutti i sensi: è un ragazzo scanzonato degli anni Novanta con l’orecchino e un approccio alla “inventati qualcosa strada facendo” (che spesso tende a coinvolgere la magica mazza da cricket che si porta dietro ovunque vada).

Entrambi sono bloccati in un limbo tra il mondo dei vivi e quello dei morti – nel primo episodio li vediamo nascondersi dalla Morte, con un cameo dell’anti-Tristo Mietitore di Kirby Howell-Baptiste vist< in The Sandman. Il loro scopo comune è quello di aiutare i loro colleghi spettri – e a volte anche qualche essere umano – svelando i misteri della loro agenzia investigativa: sono “fantasmi che risolvono i casi che nessun altro può risolvere”.

Quando li incontriamo per la prima volta, il duo si trova nel bel mezzo di un’azione soprannaturale, inseguiti da un fantasma traumatizzato con una maschera antigas; questo spettro dell’epoca della Prima Guerra Mondiale è stato turbato da una nuova mostra museale che ricorda il conflitto.

Ci sono molti rapidi tagli di montaggio che fanno girare la testa mentre i ragazzi saltano da un luogo all’altro: possono viaggiare attraverso gli specchi perché sono fantasmi, apprendiamo da frammenti di dialogo accuratamente pizzati per spiegarcelo. Non si tratta però soltanto di una questione di ‘contestualizzazione’ legata al primo episodio di Dead Boy Detectives: i personaggi devono continuamente rigurgitare grandi pezzi di storia del genere fantasy o spiegare cosa siano varie creature o oggetti magici per tenere lo spettatore al corrente di ciò che sta accadendo sullo schermo.

Quando una ragazza vittoriana fantasma si presenta in agenzia con un nuovo caso, i due finiscono per fare amicizia con Crystal (Kassius Nelson), un chiaroveggente (viva e vegeta) le cui capacità psichiche si rivelano piuttosto utili.

Eppure, gran parte dei ricordi di Crystal sono andati perduti a causa di un incontro con un demone (che ha il nome decisamente poco demoniaco di “David” …). I suoi tentativi di recuperare i ricordi fungono da filo conduttore nel corso degli altri episodi di Dead Boy Detectives; per il resto, i casi tendono a concludersi alla fine di ogni puntata, un po’ alla Scooby-Doo.

C’è comunque qualcosa che si lascia guardare con piacere: Lukas Gage (The White Lotus) è molto divertente nel ruolo di uno dei cattivi più memorabili della prima stagione, il Re Gatto, che sembra essere uscito direttamente da una produzione grottesca del Cats Andrew Lloyd Webber, e George Rexstrew e Jayden Revri si dimostrano non privi di fascinano, anche se non bastano a farci venire voglia di appassionarci alle loro vicende, intricate ma in qualche modo assai prevedibilo.

Di seguito – sulle note di Welcome to the black parade dei My Chemical Romance – trovate il full trailer italiano della prima stagione di Dead Boy Detectives, su Netflix dal 25 aprile:

© Riproduzione riservata